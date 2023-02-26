Гореева о борьбе со Сливко в масс-старте: «Тренеры кричали: «14 секунд, она уже тепленькая», но я бегу и понимаю, что сама ненамного прохладнее»

Биатлонистка Анастасия Гореева недовольна результатами на чемпионате России в Ижевске.

Сегодня Гореева заняла второе место в большом масс-старте. Победу одержала .

«Было очень тяжело. Тренер Артем Евгеньевич Истомин кричал: «Ты долго будешь тащить за собой этот состав?» Я не могла сегодня убежать. Было тяжелое состояние и накопилась усталость за эти гонки. Было тяжело по ходу дистанции лидировать и держаться за девчонками первые два круга. В общем, было сложно.

Если брать в расчет мои предыдущие гонки, то, считаю, что сегодня справилась довольно неплохо. Первый штраф на стойке был лишним. Я поспешила и поскорее убежала в гонку. На последнем рубеже старалась и совершила недалекий промах, но так получилось.

Тренеры кричали на последнем круге: «14 секунд, она уже тепленькая», но я бегу и понимаю, что сама ненамного прохладнее. Я старалась включиться, но сегодня было крайне тяжело.

Я не очень довольна здесь своими гонками, потому что с тренерами надеялась на лучшие результаты. Мы старались к ним подвестись, но, к сожалению, у нашей группы нет ни одной золотой медали, хотя есть бронза и серебро, но это не тот уровень. Недовольна», – сказала Гореева.