Гореева о борьбе со Сливко в масс-старте: «Тренеры кричали: «14 секунд, она уже тепленькая», но я бегу и понимаю, что сама ненамного прохладнее»

Теги сборная России жен чемпионат России Виктория Сливко Анастасия Гореева Артем Истомин Биатлон

Биатлонистка Анастасия Гореева недовольна результатами на чемпионате России в Ижевске.

Сегодня Гореева заняла второе место в большом масс-старте. Победу одержала Виктория Сливко.

«Было очень тяжело. Тренер Артем Евгеньевич Истомин кричал: «Ты долго будешь тащить за собой этот состав?» Я не могла сегодня убежать. Было тяжелое состояние и накопилась усталость за эти гонки. Было тяжело по ходу дистанции лидировать и держаться за девчонками первые два круга. В общем, было сложно.

Если брать в расчет мои предыдущие гонки, то, считаю, что сегодня справилась довольно неплохо. Первый штраф на стойке был лишним. Я поспешила и поскорее убежала в гонку. На последнем рубеже старалась и совершила недалекий промах, но так получилось.

Тренеры кричали на последнем круге: «14 секунд, она уже тепленькая», но я бегу и понимаю, что сама ненамного прохладнее. Я старалась включиться, но сегодня было крайне тяжело.

Я не очень довольна здесь своими гонками, потому что с тренерами надеялась на лучшие результаты. Мы старались к ним подвестись, но, к сожалению, у нашей группы нет ни одной золотой медали, хотя есть бронза и серебро, но это не тот уровень. Недовольна», – сказала Гореева.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ Игорь Мельников
Даже так. Я и не заметил, что Вика у нас рекордсменка по медалям, молодец! Но мне нравится Настя, и жду Ульяну.
всем нравится настя) вика уже прошлое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Мельников
Ответ тоторо
у вики 9 медалей, у гореевой 8, у насти 3 золота, у вики - 2
Даже так. Я и не заметил, что Вика у нас рекордсменка по медалям, молодец! Но мне нравится Настя, и жду Ульяну.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ Игорь Мельников
А сколько медалей у Сливко, разве больше чем у Насти Думаю Вика чаще из шестёрки не вываливалась, чем Настя.
у вики 9 медалей, у гореевой 8, у насти 3 золота, у вики - 2
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Мельников
Насте нужно было вчера гонку пропустить, хотя бы финал. Загонит ТШ Настю в таком плотном режиме, ведь Настя бежала все гонки в сезоне, кроме одной, из-за мороза. По ней видно, что она уже устала.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serz_biatlon
С такими тренерами на, что можно надеяться.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Мельников
Ответ тоторо
ну судя по рейтингу сбр и количеству наград да вика самая стабильная
А сколько медалей у Сливко, разве больше чем у Насти
Думаю Вика чаще из шестёрки не вываливалась, чем Настя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ Биатлонная зима
Вика сегодня была настроена на победу и на финиш шла по сути на зубах. Она самая стабильная из наших девчонок
ну судя по рейтингу сбр и количеству наград да вика самая стабильная
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
Вика сегодня была настроена на победу и на финиш шла по сути на зубах. Она самая стабильная из наших девчонок
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий