Гореева о борьбе со Сливко в масс-старте: «Тренеры кричали: «14 секунд, она уже тепленькая», но я бегу и понимаю, что сама ненамного прохладнее»
Биатлонистка Анастасия Гореева недовольна результатами на чемпионате России в Ижевске.
Сегодня Гореева заняла второе место в большом масс-старте. Победу одержала Виктория Сливко.
«Было очень тяжело. Тренер Артем Евгеньевич Истомин кричал: «Ты долго будешь тащить за собой этот состав?» Я не могла сегодня убежать. Было тяжелое состояние и накопилась усталость за эти гонки. Было тяжело по ходу дистанции лидировать и держаться за девчонками первые два круга. В общем, было сложно.
Если брать в расчет мои предыдущие гонки, то, считаю, что сегодня справилась довольно неплохо. Первый штраф на стойке был лишним. Я поспешила и поскорее убежала в гонку. На последнем рубеже старалась и совершила недалекий промах, но так получилось.
Тренеры кричали на последнем круге: «14 секунд, она уже тепленькая», но я бегу и понимаю, что сама ненамного прохладнее. Я старалась включиться, но сегодня было крайне тяжело.
Я не очень довольна здесь своими гонками, потому что с тренерами надеялась на лучшие результаты. Мы старались к ним подвестись, но, к сожалению, у нашей группы нет ни одной золотой медали, хотя есть бронза и серебро, но это не тот уровень. Недовольна», – сказала Гореева.
Думаю Вика чаще из шестёрки не вываливалась, чем Настя.