Виктория Сливко: «Мой мужчина хотел на 23 февраля золотую медаль – вот пожалуйста»

Биатлонистка Виктория Сливко поделилась эмоциями после победы на чемпионате России.

Сегодня Сливко выиграла большой масс-старт в Ижевске.

«Я очень рада сегодня выиграть, потому что я прошла очень тяжелый путь в Чайковском и здесь. Я вчера думала, что сегодня просто не дойду. Выходила на пристрелку, думаю: ну ладно, буду просто ехать рядышком, бороться, постараюсь стрелять. Но когда поехали на первый круг, я поняла, что чувствую себя достаточно хорошо и могу бороться с девочками – и ехала в хорошем темпе.

Очень рада стрельбе – только один промах допустила на первой стойке. На последней стояла и думала, что это мой шанс, потому что слышала краем уха, что установки у девочек не закрываются, и была настроена только на ноль.

Откуда силы? Я не знаю, это просто, наверное, поддержка близких, родных. Мой мужчина хотел на 23 февраля золотую медаль – вот пожалуйста. Подробнее? Нет-нет, вся страна не узнает, кто мой мужчина. Он знает, смотрит: и вот, пожалуйста, тебе подарочек», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».