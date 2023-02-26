Виктория Сливко: «Мой мужчина хотел на 23 февраля золотую медаль – вот пожалуйста»

Теги сборная России жен чемпионат России Виктория Сливко Биатлон

Биатлонистка Виктория Сливко поделилась эмоциями после победы на чемпионате России.

Сегодня Сливко выиграла большой масс-старт в Ижевске.

«Я очень рада сегодня выиграть, потому что я прошла очень тяжелый путь в Чайковском и здесь. Я вчера думала, что сегодня просто не дойду. Выходила на пристрелку, думаю: ну ладно, буду просто ехать рядышком, бороться, постараюсь стрелять. Но когда поехали на первый круг, я поняла, что чувствую себя достаточно хорошо и могу бороться с девочками – и ехала в хорошем темпе.

Очень рада стрельбе – только один промах допустила на первой стойке. На последней стояла и думала, что это мой шанс, потому что слышала краем уха, что установки у девочек не закрываются, и была настроена только на ноль.

Откуда силы? Я не знаю, это просто, наверное, поддержка близких, родных. Мой мужчина хотел на 23 февраля золотую медаль – вот пожалуйста. Подробнее? Нет-нет, вся страна не узнает, кто мой мужчина. Он знает, смотрит: и вот, пожалуйста, тебе подарочек», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

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8 комментариев

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тоторо
Ответ NizhV
Главное, что мужчина, а не девочка
фу,это не к нашим. зачем вообще такое писать?
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NizhV
Ответ тоторо
главное ведь что он есть, а кто он не важно
Главное, что мужчина, а не девочка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ Великий Алонсо
"Вся страна не узнает, кто мой мужчина" 🤣🤣🤣🤣 Господи, как дальше жить теперь? Вся страна же тебя знает и обожает (нет). Таких как Сливко каждая 3-я на улице))
главное ведь что он есть, а кто он не важно
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Водопад
Ответ Mrs. в кедах
Иван, речь не о тебе?😀
О нём конечно.. Почему только Вика стесняется объявить своего мужчину-Ивана?)))
+3
-1
+2
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Mrs. в кедах
Иван, речь не о тебе?😀
+3
0
+3
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Eduard Rastryopin
Молодец.
Такое впечатление,что обе стойки она в 2 раза быстрее лежки стреляла.
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hett
походу этот мужчина живет за счет своей жены🤷‍♂️
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Великий Алонсо
"Вся страна не узнает, кто мой мужчина" 🤣🤣🤣🤣
Господи, как дальше жить теперь? Вся страна же тебя знает и обожает (нет). Таких как Сливко каждая 3-я на улице))
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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