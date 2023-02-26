Иван Колотов: «Разозлился на самого себя – был не на плохом ходу, но всегда мешала стрельба. Рад, что сегодня получилось»

Биатлонист Иван Колотов оценил свое выступление в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске, где он завоевал серебро.

«Можно было взять флаг Удмуртии (как победивший Мухамедзянов), но я считаю, что мой долг – брать пермский флаг, потому что биатлоном я начал заниматься в команде Пермского края.

Если честно, я уже очень разозлился на самого себя, потому что я был не на плохом ходу, особенно в феврале, но мне всегда мешала стрельба. Можно сказать, это юношеские ошибки.

Я не мог никак с собой совладать, либо не хватало контроля, либо мозг просто отключался. Но я очень рад, что сегодня получилось. Смог собраться на стойке, хотя я считал, что это моя слабая сторона, потому что на ней я очень часто косячил.

Миша ( ) – хороший тактик, он очень неплохо финиши выдает. Но я понимаю, что все уставшие, потому что уже третий гоночный день. Судил по себе – у меня тоже накопилась усталость.

По дистанции я его легко догнал. Понимал, что если выйду вперед – посмотрю: подцепится он или нет. Он сначала зацепился, ему все подсказывали, чтобы он не отпускал меня. А мне и так тяжело, думаю: блин, мне кто-нибудь что-нибудь скажите.

В итоге мне подсказали, и я подумал, что нужно включаться с поворота. Получилось, что Миша не подхватил, не смог поддержать – и я уехал», – сказал Колотов в эфире «Матч ТВ».