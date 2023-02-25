Халили о бронзе в суперпасьюте: «Недоволен. Потому что все вокруг да около, но не там»

Биатлонист Карим Халили недоволен выступлением в суперпасьюте.

Халили занял третье место в суперпасьюте на чемпионате России в Ижевске.

«Недоволен. Потому что все вокруг да около, но не там. На последнем рубеже нужно было справляться и все. Видимо, как-то не своим немного темпом стрелял, надо было быстрее, без задержек.

Надо было сразу прям все-таки перешагнуть через себя и в первые 200 метров достать Поварницына и Смольского, а потом было бы полегче. Но я их в начале круга отпустил, а потом уже не успел, не смог догнать», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».