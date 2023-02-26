Ильназ Мухамедзянов: «Сегодня очень много народу на трибунах. Очень рад, что получилось подарить им положительные эмоции»

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Биатлонист Ильназ Мухамедзянов поделился эмоциями после победы на чемпионате России.

Мухамедзянов выиграл большой масс-старт в Ижевске.

«Сегодня очень много народу на трибунах. Когда я шел на разминку, это очень подстегивало, хотелось показать им достойную гонку, чтобы они по-настоящему получили удовольствие. Я очень рад, что получилось подарить им положительные эмоции.

У меня нет такого, что я кого-то боюсь, за кем-то хочу подержаться. Я просто проводил свою гонку. Сегодня еще сказалась катуха лыж – лыжи ехали очень хорошо, наш сервис сработал великолепно.

Палитра чувств такая, когда стрельнул два: ну поборемся, не получится спокойно финишировать. Поэтому просто работал, выкладывался. А потом, когда по трассе говорили, что отставание уже большие, пошел чуть-чуть спокойнее.

Было столько болельщиков, что я понимал, что происходит (на стрельбище у соперников). Тренеры на рубеже тоже подсказывали, что все мажут. Работал спокойно», – сказал Мухамедзянов в эфире «Матч ТВ».

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