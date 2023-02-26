Антон Смольский: «Уровень лидеров на Кубке мира высокий, но дальше десятки начинаются большие разрывы. Вижу, как им не хватает конкурентов»

Белорусский биатлонист поделился мнением о конкуренции на международных стартах в отсутствие россиян и белорусов.

– Насколько сильно был погружен в международный сезон?

– Смотрел гонки на Кубке и чемпионате мира. Старался смотреть все. Уровень лидеров высокий, но дальше десятки начинаются большие разрывы.

Прекрасно вижу, как им не хватает конкурентов. Есть 10 человек, которые борются за первые три места, но дальше никого. Интересно было бы посмотреть, где бы мы были сейчас.

– Ты наверняка представлял себя в гонках на Кубке мира, да?

– Где-то я прикидывал, как бы я бежал. Вот недавно во время чемпионата мира сказал парням, что в эстафете мы были бы третьими. Боролись бы с россиянами за это место. Отняли бы у шведов бронзу, – сказал Смольский.

Как наш биатлон без Кубка мира? Растеряли олимпийцев, разозлили Губерниева и финишируют с флагом 🤷‍♂