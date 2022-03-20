Антон Смольский: «Некоторые выплаты от IBU получить не удалось. В Беларуси ситуация с банками аналогичная российской»

Белорусский биатлонист, серебряный призер Олимпиады-2022 Антон Смольский поделился впечатлениями от прошедшего сезона, а также рассказал, что пока не получил часть призовых от Международного союза биатлонистов.

– Сезон для вас окончен? Как оцениваете свои результаты этой зимой?

– Да, сезон для меня окончен. Есть минимальное чувство неудовлетворенности. Я назвал бы сезон идеальным, если остался бы в топ-10 общего зачета Кубка мира.

Сезон отличный, результат крутой. И самое главное – есть резервы. Также рад за свою команду. Ребята добавили вместе со мной.

– Какие впечатления остались после успешного выступления на Кубке СБР в Уфе?

– Уфа вернула эмоции биатлона. Снова почувствовал дух соревнований. Сильные парни из команды России составили отличную конкуренцию.

– Удалось ли получить выплаты от в текущей экономической ситуации? У Беларуси те же проблемы с банками, что и в России? Или все проще?

– Некоторые выплаты получить не удалось. Очень надеюсь, что они не пропадут. В Беларуси ситуация с банками аналогичная российской.

– Поддержал ли вас кто-то из иностранцев после того, как команду отстранили от международных стартов? Чувствовалось ли какое-то напряжение со стороны иностранцев?

– Некоторые из иностранцев писали. Но те, кто писал, поддерживали меня и мою команду. Напряжения не было. Но на сборе после Олимпиады мы с иностранными спортсменами уже не пересекались, – сказал Смольский.