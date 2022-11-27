Антон Смольский: «Следить за Кубком мира буду. Чтобы оставаться на том же уровне, на котором мы есть сейчас, нужно смотреть на соперников»

Серебряный призер Игр-2022 Антон Смольский ответил на вопрос, будет ли смотреть гонки Кубка мира в новом сезоне.

мира стартует в финском Контиолахти 29 ноября. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в соревнованиях под эгидой IBU.

«Да, следить буду. Уровень спорта растет, и чтобы оставаться на том же уровне, на котором мы есть сейчас, нужно смотреть на соперников.

Для того, чтобы избежать регресса, нужно следить за спортсменами топ‑уровня», — сказал Смольский.