Антон Смольский: «Следить за Кубком мира буду. Чтобы оставаться на том же уровне, на котором мы есть сейчас, нужно смотреть на соперников»

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Серебряный призер Игр-2022 Антон Смольский ответил на вопрос, будет ли смотреть гонки Кубка мира в новом сезоне. 

Кубок мира стартует в финском Контиолахти 29 ноября. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в соревнованиях под эгидой IBU.

«Да, следить буду. Уровень спорта растет, и чтобы оставаться на том же уровне, на котором мы есть сейчас, нужно смотреть на соперников.

Для того, чтобы избежать регресса, нужно следить за спортсменами топ‑уровня», — сказал Смольский. 

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