Антон Смольский: «Перед сезоном понимал, что при хорошей стрельбе могу рассчитывать на топ-10. Было проделано много работы»

Белорусский биатлонист оценил прошедший сезон-2021/22.

Смольский занял в общем зачете Кубка мира 19-е место. Он трижды становился призером личных гонок на Кубке мира, а также завоевал серебро в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Первую медаль на Кубке мира я выиграл в Хохфильцене. Эмоции после этой гонки могут сравниться с тем, что было после олимпийской индивидуальной гонки.

Перед сезоном я понимал, что при хорошей стрельбе могу рассчитывать на топ-10. Начиная с мая и заканчивая стартом Кубка мира, было проделано очень много работы. Это межсезонье я запомню навсегда. После каждого сбора я чувствовал сильную усталость, но, к счастью, успевал восстанавливаться.

В сентябре я перенес ковид, и две тренировочные недели выпали. После моей болезни план был скорректирован. Вернул форму быстро. Можно сказать, что болезнь восстановила мой организм после нагрузок.

Основополагающей причиной этого успешного результата стал тяжелый труд. Не только спортсменов, но и всех, кто работает в сфере биатлона Беларуси», – сказал Смольский.