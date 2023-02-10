Навка об ответе Баха министру спорта Украины: «Может, вот он – свет в конце туннеля? И голос разума возобладает на мировой спортивной арене?»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила ответ главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха министру спорта Украины Вадиму Гутцайту.
Ранее Гутцайт заявил, что его страна может бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов. Бах посчитал это «прискорбными» попытками давления на МОК.
«Прочитала в новостях ответ главы МОК Томаса Баха на письмо министра спорта Украины Гутцайта. Наконец-то адекватное и корректное мнение. Может, вот он – свет в конце туннеля? И голос разума возобладает на мировой спортивной арене? Спорт останется спортом, политика – политикой, и каждый будет заниматься своим делом? Мужские дисциплины будут мужскими, женские – женскими?
Спортсмены будут за спорт и о спорте, а не о пиаре, половой принадлежности, ориентации и так далее. Нормальное логическое мышление и подход вернется туда, где он должен быть. Кто за?» – написала Навка в своем телеграм-канале.
МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?
Бах – министру спорта Украины: «Ваше письмо, оказывающее давление, было воспринято крайне прискорбно»
А может эта прикормушенная кремля, сказать кормильцу, что пора бы заканчивать то, из-за чего нам пендаля дали....
объяснит кто-нибудь этой шаболде,что ей давно было надо эвакуироваться из России, так она осточертела своим алчным безумием и тупыми открытиями
Свет в конце туннеля будет, только если ты свалишь вместе с детьми в свою Америку без единого гроша и без муженька. Тот должен будет в отечественной канализации гнить, без могилы.
Любой другой исход будет всего-лишь той или иной степенью тьмы.