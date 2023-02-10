Навка об ответе Баха министру спорта Украины: «Может, вот он – свет в конце туннеля? И голос разума возобладает на мировой спортивной арене?»

Теги Татьяна Навка МОК Олимпийская сборная России Томас Бах НОК Украины Политика Вадим Гутцайт Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила ответ главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха министру спорта Украины Вадиму Гутцайту.

Ранее Гутцайт заявил, что его страна может бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов. Бах посчитал это «прискорбными» попытками давления на МОК.

«Прочитала в новостях ответ главы МОК Томаса Баха на письмо министра спорта Украины Гутцайта. Наконец-то адекватное и корректное мнение. Может, вот он – свет в конце туннеля? И голос разума возобладает на мировой спортивной арене? Спорт останется спортом, политика – политикой, и каждый будет заниматься своим делом? Мужские дисциплины будут мужскими, женские – женскими?

Спортсмены будут за спорт и о спорте, а не о пиаре, половой принадлежности, ориентации и так далее. Нормальное логическое мышление и подход вернется туда, где он должен быть. Кто за?» – написала Навка в своем телеграм-канале.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Бах – министру спорта Украины: «Ваше письмо, оказывающее давление, было воспринято крайне прискорбно»

15 комментариев

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comewhatmay
«Кто за?» – написала Навка в своем телеграм-канале. --- Ну, у Навки в канале-то понятно, что все будут ЗА, так же, как и на выборах :D А МОК вот прям возьмет и прислушается, ага.
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Ковид 07.10.52
И голос разума возобладает на мировой спортивной арене?
А может эта прикормушенная кремля, сказать кормильцу, что пора бы заканчивать то, из-за чего нам пендаля дали....
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+2
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Антиполитпроект
Голос этот возобладает, когда ты с муженьком на скамье подсудимых услышишь обвинительный приговор
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Дружба11
опять вылезла насиловать эфир и информ пространство((
объяснит кто-нибудь этой шаболде,что ей давно было надо эвакуироваться из России, так она осточертела своим алчным безумием и тупыми открытиями
+5
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Iuasamotu
Размечталась. Бах - фехтовальщик, а они любят кончиком рапиры водить вокруг носа таких наивных, которые верят, что можно одновременно воевать и заниматься спортом с цивилизованным миром.
+9
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+9
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tyuiop tyuiop
Ответ Eliza77
У Навки же есть более достоверная информация, чем непонятный Бах
откуда ему что то знать?
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tyuiop tyuiop
Ответ Паломей Корзинкин
Может для начала поискать голос разума у мужа?
у попугая с таким же успехом можно искать
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Шубы
шлендра кремлевская. Тебе рот открывать только для одной цели. И это не говорить.
Свет в конце туннеля будет, только если ты свалишь вместе с детьми в свою Америку без единого гроша и без муженька. Тот должен будет в отечественной канализации гнить, без могилы.
Любой другой исход будет всего-лишь той или иной степенью тьмы.
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Активист
Свет в конца туннеля будет, когда муж Навки отправится на долгосрочный отпуск в Гаагу. Без сохранения зарплаты.
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expertmer2020
У Баха в голове несколько голосов разума - они, пока, не договорились.
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Eliza77
У Навки же есть более достоверная информация, чем непонятный Бах
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expertmer2020
Главное, чтобы свет в конце тоннеля был - не голубой.
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Viks
И голос разума возобладает на мировой спортивной арене?» --- Это у скользкого Баха голос разума? Ха-ха-ха!
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-4
-4
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Паломей Корзинкин
Может для начала поискать голос разума у мужа?
+15
-1
+14
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JL JL
возобладает, возобладает
+1
0
+1
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