Навка об ответе Баха министру спорта Украины: «Может, вот он – свет в конце туннеля? И голос разума возобладает на мировой спортивной арене?»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила ответ главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха министру спорта Украины Вадиму Гутцайту.

Ранее Гутцайт заявил, что его страна может бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов. Бах посчитал это «прискорбными» попытками давления на МОК.

«Прочитала в новостях ответ главы МОК Томаса Баха на письмо министра спорта Украины Гутцайта. Наконец-то адекватное и корректное мнение. Может, вот он – свет в конце туннеля? И голос разума возобладает на мировой спортивной арене? Спорт останется спортом, политика – политикой, и каждый будет заниматься своим делом? Мужские дисциплины будут мужскими, женские – женскими?

Спортсмены будут за спорт и о спорте, а не о пиаре, половой принадлежности, ориентации и так далее. Нормальное логическое мышление и подход вернется туда, где он должен быть. Кто за?» – написала Навка в своем телеграм-канале.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Бах – министру спорта Украины: «Ваше письмо, оказывающее давление, было воспринято крайне прискорбно»