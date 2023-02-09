Бах – министру спорта Украины: «Ваше письмо, оказывающее давление, было воспринято крайне прискорбно»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) обратился к министру спорта и молодежи Украины Вадиму Гутцайту в связи с его заявлением о возможном бойкоте Олимпийских игр.

В конце января Гутцайт заявил, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае допуска спортсменов из России и Беларуси.

Также он сообщил, что членам исполкома МОК, олимпийским комитетам других стран и президентам международных спортивных федераций были направлены письма, осуждающие консультации по возможному возвращению россиян и белорусов на соревнования.

«Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже не обсуждалось конкретно.

Поэтому ваше письмо коллегам из НОК, международным федерациям, членам и организаторам будущих Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум крайне прискорбно.

Каждый НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии», – цитирует письмо Баха Reuters.

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