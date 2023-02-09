Бах – министру спорта Украины: «Ваше письмо, оказывающее давление, было воспринято крайне прискорбно»
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к министру спорта и молодежи Украины Вадиму Гутцайту в связи с его заявлением о возможном бойкоте Олимпийских игр.
В конце января Гутцайт заявил, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае допуска спортсменов из России и Беларуси.
Также он сообщил, что членам исполкома МОК, олимпийским комитетам других стран и президентам международных спортивных федераций были направлены письма, осуждающие консультации по возможному возвращению россиян и белорусов на соревнования.
«Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже не обсуждалось конкретно.
Поэтому ваше письмо коллегам из НОК, международным федерациям, членам МОК и организаторам будущих Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум крайне прискорбно.
Каждый НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии», – цитирует письмо Баха Reuters.
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