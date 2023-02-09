Бах – министру спорта Украины: «Ваше письмо, оказывающее давление, было воспринято крайне прискорбно»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах олимпийская сборная Беларуси Политика Вадим Гутцайт Легкая атлетика

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к министру спорта и молодежи Украины Вадиму Гутцайту в связи с его заявлением о возможном бойкоте Олимпийских игр.

В конце января Гутцайт заявил, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае допуска спортсменов из России и Беларуси. 

Также он сообщил, что членам исполкома МОК, олимпийским комитетам других стран и президентам международных спортивных федераций были направлены письма, осуждающие консультации по возможному возвращению россиян и белорусов на соревнования. 

«Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже не обсуждалось конкретно.

Поэтому ваше письмо коллегам из НОК, международным федерациям, членам МОК и организаторам будущих Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум крайне прискорбно.

Каждый НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии», – цитирует письмо Баха Reuters. 

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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21 комментарий

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Best game on Earth
Странный перевод, конечно. Где тут скорбь? Я понимаю, недоумённо, но прискорбно?
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Валерий Петров
Ответ СИ
Мок выполнит то что ему нашепчут НОКи
И федерации
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Rasan
Повторяется ситуация с БЛМ - скулёж начал надоедать и стали задвигать попрошаек
+3
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+3
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Идеальный шторм
Ответ Фёдор Кузнецов
Украинцы сами делают намного больше чем российская пропаганда что бы надоесть миру
Они же 3 февраля голосовали, кто знает, что решили?
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Идеальный шторм
Ответ BeastI666I
слава богу, что заголовок и текст статьи имеют разный смысл )))) главный смысл, что абсолютная ложь, что наше участие на Олимпиаде вообще обсуждалось. Я уже думал , чт омир сошел с ума... нельзя страну, начавшую военные действия приглашать на олимпиаду пока не закончатся военные действия.
Так украина начала
+2
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генгбенг
Ау,болото, чи с обличием!) как говорится
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Светлана Менова
Ответ Svetlana Yablonskaya
Ну наконец-то кто-то стал отвечать на давление. Давно пора.
Да он не отвечает, а лишь вяло отмахивается.
+2
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Валерий Петров
Ответ Ягун Ягунини
Да, да, да. Вот американцы начали военные действия в Ираке, в Сирии и всё никак их не закончат. В своё время более чем активно воевали в Корее, во Вьетнаме, в Югославии и т.д. и т.п. Нельзя американцев приглашать на олимпиаду, ведь правильно?
Кто же американцев отстранит? Они же мировой гегемон и жандарм
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СИ
Мок выполнит то что ему нашепчут НОКи
0
0
0
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Svetlana Yablonskaya
Ну наконец-то кто-то стал отвечать на давление. Давно пора.
+5
0
+5
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Ягун Ягунини
Ответ BeastI666I
слава богу, что заголовок и текст статьи имеют разный смысл )))) главный смысл, что абсолютная ложь, что наше участие на Олимпиаде вообще обсуждалось. Я уже думал , чт омир сошел с ума... нельзя страну, начавшую военные действия приглашать на олимпиаду пока не закончатся военные действия.
Да, да, да. Вот американцы начали военные действия в Ираке, в Сирии и всё никак их не закончат. В своё время более чем активно воевали в Корее, во Вьетнаме, в Югославии и т.д. и т.п. Нельзя американцев приглашать на олимпиаду, ведь правильно?
+9
-1
+8
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Alex_msk
"Каждый НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии»"

Но это касается только хороших русских, которых мы сами выберем
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viktorpavlov70
Ответ Ебздрогыч
МОКу очень грустно, МОК подавлен
не грустно, а прискорбно.
+4
-1
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Пользователь Имени
На месте Баха уже бы искал пару танков, а то глядишь и НОК Украины потребует отстранения Томаса. Есть шанс замять за пару-тройку Леопардов
+6
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BeastI666I
Комментарий скрыт
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Беглый*
Жаба против гадюки. Можете сожрать друг друга, спорт от этого только выиграет
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dimitrii36
ну енто же бред, ну бред же
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Фёдор Кузнецов
Украинцы сами делают намного больше чем российская пропаганда что бы надоесть миру
+50
-12
+38
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Marcus Varro
Они там толком ещё ничего не обсуждали, а тут уже под сотню разных новостей о том, что думают НОКи, какие-то депутаты, адвокаты и другие сочувствующие.
+7
-1
+6
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Sky Smoker
"Каждый НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии", - сказал Бах. А потом подумал и добавил: "Если это, конечно, не касается недопуска русских спортсменов".
+45
-8
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Ебздрогыч
МОКу очень грустно, МОК подавлен
+36
-7
+29
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