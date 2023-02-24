Никита Поршнев: «Сезон непростой. Раньше мы всю зиму готовились к одному старту – ЧМ или ЧЕ, сейчас же нужно бегать все гонки, показывать результат, набирать очки»

Российский биатлонист оценил свои выступления в текущем сезоне.

– Сезон непростой. До этого мы всю зиму готовились к одному старту – чемпионату мира или чемпионату Европы. Старались выходить на пик именно в это время.

Сейчас же нужно показывать результат по всему сезону и бегать все гонки, чтобы набирать очки. У меня не было никогда столько гонок по сезону. В этом году много стартов, которые достаточно важные.

– Пики себе не намечал?

– Это в первую очередь домашний чемпионат России в Ханты-Мансийске, плюс здесь, в Ижевске.

Опять же, так как стартов достаточно много и все надо бежать, ты не можешь ничего пропустить перед важными гонками и должен на них тоже выкладываться. Но это не только моя проблема, а всех ребят.

– Накопилась ли усталость от большого количества гонок?

– В первую очередь бывает, что подводит здоровье. В этом году пока все хорошо. Но результаты оставляют желать лучшего. Хочется бороться не за десятку, а за первую тройку.

В данной конкуренции, как видно по протоколу, это тяжело получается. Не отчаиваемся. Будем надеяться, что дальше будет лучше.

Я раньше бегал гораздо меньше гонок. Сейчас выхожу на каждый старт, и он важен по-своему. Где-то надо за очки бороться, где-то за медали чемпионата России. Везде надо выкладываться на максимум. В общем-то, как и до этого.

– Если бы завтра нас допустили, думаешь, оказался бы в какой-нибудь из сборных: основной или резервной?

– Считаю, что в резервной на Кубке IBU должен был бы оказаться. Это мой уровень на данный момент. При хорошей стрельбе и без каких-то болезней я могу показывать хороший результат.

На Кубке мира сложно бороться. Потому что даже при хорошей стрельбе у меня недостаточно хороший лыжный ход. Тренируемся. Надеюсь, что, так как в этом сезоне проведу много гонок, в следующем сезоне спрогрессирую, – сказал Поршнев.