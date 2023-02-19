Бабиков выиграл зачет масс-стартов на Кубке России, Халили – 2-й, Поварницын – 3-й

Теги сборная России Кубок России Антон Бабиков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Дмитрий Абашев Никита Поршнев Карим Халили Даниил Серохвостов Рустам Каюмов Иван Колотов Александр Бектуганов Биатлон

Антон Бабиков выиграл зачет масс-стартов на Кубке России по биатлону сезона-2022/23.

PARI Кубок России по биатлону-2022/23

Зачет масс-стартов

Мужчины

После 3 гонок из 3

1. Антон Бабиков – 159

2. Карим Халили – 123

3. Александр Поварницын – 123

4. Даниил Серохвостов – 94

5. Никита Поршнев – 94

6. Эдуард Латыпов – 87

7. Дмитрий Абашев – 86

8. Иван Колотов – 80

9. Александр Бектуганов – 77

10. Рустам Каюмов – 74

1 комментарий

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