Бабиков выиграл зачет масс-стартов на Кубке России, Халили – 2-й, Поварницын – 3-й
Антон Бабиков выиграл зачет масс-стартов на Кубке России по биатлону сезона-2022/23.
PARI Кубок России по биатлону-2022/23
Зачет масс-стартов
Мужчины
После 3 гонок из 3
1. Антон Бабиков – 159
2. Карим Халили – 123
3. Александр Поварницын – 123
4. Даниил Серохвостов – 94
5. Никита Поршнев – 94
6. Эдуард Латыпов – 87
7. Дмитрий Абашев – 86
8. Иван Колотов – 80
9. Александр Бектуганов – 77
10. Рустам Каюмов – 74
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