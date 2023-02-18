PARI Кубок России. Латыпов, Халили, Серохвостов, Елисеев, Бабиков и Цветков выступят в большом масс-старте

19 февраля на заключительном этапе PARI Кубка России по биатлону мужчины выступят в большом масс-старте.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

Финал

Чайковский

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Предварительный старт-лист

1. Карим Халили

2. Александр Поварницын

3. Эдуард Латыпов

4. Никита Поршнев

5. Даниил Серохвостов

6. Андрей Вьюхин

7. Петр Пащенко

8. Матвей Елисеев

9. Евгений Гараничев...

12. Александр Корнев...

14. Антон Бабиков...

22. Василий Томшин...

24. Максим Цветков

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Чайковском