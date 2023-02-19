Жюлия Симон: «Чемпионат мира был тяжелым психологически. Мне нужно было оправдывать ожидания»

Французская биатлонистка прокомментировала выступление в масс-старте на чемпионате мира в , где она завоевала бронзу.

«Когда я убегала на последний круг, я сказал себе: давай, нужно догнать , хотя я знала, что она бежит очень быстро. Я хотела попробовать сразу достать ее, чтобы обеспечить себе медаль. А потом , которую, как мне казалось, я оставила позади, догнала меня и атаковала.

В конце было тяжело, но я не жалею об этом. Нужно было закрывать мишени, чтобы надеяться на лучший результат.

Эта бронза меня немного расстроила, но я понимаю, что нужно радоваться – завоевать медаль на чемпионате мира никогда не бывает легко. Это большое удовлетворение.

Теперь я буду рада отдохнуть несколько дней. Чемпионат мира был тяжелым психологически. Мне нужно было оправдывать ожидания», – сказала Симон.

«Я ехала сюда за титулом, и мне удалось его завоевать. Я получила положительные эмоции от чемпионата мира и, в частности, от того, что смогла взять свои первые личные медали. Это очень здорово, несмотря на неудачу в эстафете», – цитирует Симон Nordic Magazine.

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