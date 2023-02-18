Чемпионат мира по биатлону-2023. Масс-старт. Херманн-Вик, Симон, Ройселанн, Вирер, Ханна и Эльвира Оберг пробегут гонку

19 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе пройдет женский масс-старт.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Масс-старт

Женщины

Начало – 17:15 по московскому времени.

Предварительный старт-лист

1. Дениз Херманн-Вик (Германия)

2. Жюлия Симон (Франция)

3. Ханна Оберг (Швеция)

4. Линн Перссон (Швеция)

5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

6. Лиза Виттоцции (Италия)

7. Эльвира Оберг (Швеция)

8. Доротея Вирер (Италия)

9. Лиза Тереза Хаузер (Италия)

10. Маркета Давидова (Чехия)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный старт-лист будет опубликован позже.

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе