Чемпионат мира по биатлону-2023. Масс-старт. Херманн-Вик, Симон, Ройселанн, Вирер, Ханна и Эльвира Оберг пробегут гонку

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19 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе пройдет женский масс-старт.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Масс-старт

Женщины

Начало – 17:15 по московскому времени.

Предварительный старт-лист

1. Дениз Херманн-Вик (Германия)

2. Жюлия Симон (Франция)

3. Ханна Оберг (Швеция)

4. Линн Перссон (Швеция)

5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

6. Лиза Виттоцции (Италия)

7. Эльвира Оберг (Швеция)

8. Доротея Вирер (Италия)

9. Лиза Тереза Хаузер (Италия)

10. Маркета Давидова (Чехия)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный старт-лист будет опубликован позже.

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе

Дата проведения
19 февраля, 17.15
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Оберхоф, Германия. Масс-старт

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3 комментария

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Vi5Ka I
Паулина, я не знаю уже, что тебе должно помочь взять медаль ЧМ, но пожалуйста, поборись!!
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Velirpa
за Дениз.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Витоцци или Ханна выиграют.
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