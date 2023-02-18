Чемпионат мира по биатлону-2023. Масс-старт. Херманн-Вик, Симон, Ройселанн, Вирер, Ханна и Эльвира Оберг пробегут гонку
19 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе пройдет женский масс-старт.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Масс-старт
Женщины
Начало – 17:15 по московскому времени.
Предварительный старт-лист
1. Дениз Херманн-Вик (Германия)
2. Жюлия Симон (Франция)
3. Ханна Оберг (Швеция)
4. Линн Перссон (Швеция)
5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
6. Лиза Виттоцции (Италия)
7. Эльвира Оберг (Швеция)
8. Доротея Вирер (Италия)
9. Лиза Тереза Хаузер (Италия)
10. Маркета Давидова (Чехия)
ПРИМЕЧАНИЕ: полный старт-лист будет опубликован позже.
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе
- Дата проведения
- 19 февраля, 17.15
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