Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Симон была быстрейшей на лыжне, Херманн-Вик проиграла 23 секунды, Ханна Оберг – 31

Французская биатлонистка Жюлия Симон показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе.

мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Индивидуальная гонка

Женщины

Лыжный ход

1. Жюлия Симон (Франция) – 38.28,8

2. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 23,0

3. Ханна Оберг (Швеция) – 31,6

4. (Германия) – 32,9

5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 38,6

6. Лиза Виттоцци (Италия) – 43,1

7. -Буше (Франция) – 49,0

8. Доротея Вирер (Италия) – 54,2

9. (Франция) – 1.14,3

10. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.17,6

11. Маркета Давидова (Чехия) – 1.20,9

12. (Норвегия) – 1.29,6

13. Туули Томингас (Эстония) – 1.33,0...

23. Самуэла Комола (Италия) – 1.58,7

Скорострельность

1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.40,2 (2)

2. Жюлия Симон (Франция) – 1.41,2 (3)

3. Линн Перссон (Швеция) – 1.41,7 (0)

4. Надя Мозер (Канада) – 1.44,7 (5)

5. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) – 1.46,3 (8)

6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.46,6 (4)...

9. Доротея Вирер (Италия) – 1.47,9 (4)...

14. Ханна Оберг (Швеция) – 1.50,7 (1)...

26. Лиза Виттоцци (Италия) – 2.00,2 (1)

27. Маркета Давидова (Чехия) – 2.00,6 (3)...

37. Самуэла Комола (Италия) – 2.05,8 (0)...

64. Туули Томингас (Эстония) – 2.16,7 (2)...

69. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 2.20,3 (4)