Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Симон была быстрейшей на лыжне, Херманн-Вик проиграла 23 секунды, Ханна Оберг – 31
Французская биатлонистка Жюлия Симон показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Индивидуальная гонка
Женщины
Лыжный ход
1. Жюлия Симон (Франция) – 38.28,8
2. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 23,0
3. Ханна Оберг (Швеция) – 31,6
4. София Шнайдер (Германия) – 32,9
5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 38,6
6. Лиза Виттоцци (Италия) – 43,1
7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 49,0
8. Доротея Вирер (Италия) – 54,2
9. Хло Шевалье (Франция) – 1.14,3
10. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.17,6
11. Маркета Давидова (Чехия) – 1.20,9
12. Ида Лиен (Норвегия) – 1.29,6
13. Туули Томингас (Эстония) – 1.33,0...
23. Самуэла Комола (Италия) – 1.58,7
Скорострельность
1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.40,2 (2)
2. Жюлия Симон (Франция) – 1.41,2 (3)
3. Линн Перссон (Швеция) – 1.41,7 (0)
4. Надя Мозер (Канада) – 1.44,7 (5)
5. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) – 1.46,3 (8)
6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.46,6 (4)...
9. Доротея Вирер (Италия) – 1.47,9 (4)...
14. Ханна Оберг (Швеция) – 1.50,7 (1)...
26. Лиза Виттоцци (Италия) – 2.00,2 (1)
27. Маркета Давидова (Чехия) – 2.00,6 (3)...
37. Самуэла Комола (Италия) – 2.05,8 (0)...
64. Туули Томингас (Эстония) – 2.16,7 (2)...
69. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 2.20,3 (4)
Комментарии