Никита Поршнев: «Конкуренция в России очень сильная. Думаю, молодые хорошо смотрелись бы на Кубке IBU и Кубке мира»

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Биатлонист Никита Поршнев считает, что молодые российские спортсмены смогут выдержать конкуренцию на международных стартах.

– Этапы Кубка России в этом сезоне сравнимы с чемпионатом страны – выступают все сильнейшие. Сегодня очень сильно подросла наша молодежь, она давит на старших.

Думаю, молодые хорошо смотрелись бы на Кубке IBU и Кубке мира. Конкуренция в России очень сильная.

– Когда Россию вернут на международный уровень?

– Никто не знает, но хотелось бы, чтобы это произошло в следующем сезоне. А мы обязательно будем готовы, – ответил Поршнев.

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2 комментария

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Iuasamotu
Не, возвращение в следующем сезоне никак не получится. Придётся опять развивать Кубок России и бодаться с молодыми да перспективными.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
В качестве очередных мальчиков для битья хорошо бы смотрелись. А вот на фоне 19-летнего новозеландца уже бы не очень смотрелись. Что ваши молодые, что ваши основники.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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