Никита Поршнев: «Конкуренция в России очень сильная. Думаю, молодые хорошо смотрелись бы на Кубке IBU и Кубке мира»

Биатлонист Никита Поршнев считает, что молодые российские спортсмены смогут выдержать конкуренцию на международных стартах.

– Этапы Кубка России в этом сезоне сравнимы с чемпионатом страны – выступают все сильнейшие. Сегодня очень сильно подросла наша молодежь, она давит на старших.

Думаю, молодые хорошо смотрелись бы на Кубке IBU и Кубке мира. Конкуренция в России очень сильная.

– Когда Россию вернут на международный уровень?

– Никто не знает, но хотелось бы, чтобы это произошло в следующем сезоне. А мы обязательно будем готовы, – ответил Поршнев.