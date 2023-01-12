Довгая о трассе в Рыбинске: «Здесь надо начинать работать с первых метров дистанции. На Кубке мира и Кубке IBU так и бегают – от старта и до финиша»

Биатлонистка Ксения Довгая поделилась мнением о трассе в Рыбинске, где проходит пятый этап Кубка России.

Сегодня Довгая заняла второе место в спринте.

– Это первая личная медаль для меня во взрослых. Очень круто, классные ощущения!

– То есть Рыбинск для вас теперь знаковое место?

– Я люблю здесь соревноваться. Мы бегали тут по юниорам. Трасса очень тяжелая, но такая, рабочая. Здесь интересно.

– Мне говорили, что здесь нужно постоянно работать и думать о том, как сохранить силы на заключительный круг.

– Здесь надо начинать работать с первых метров дистанции. На Кубке мира и Кубке IBU люди так и бегают – от старта и до финиша. Мы стараемся к этому идти.

– То есть вы следите за Кубком мира и результаты, которые спортсмены там показывают, для вас являются ориентиром?

– Конечно, мы хотим приближаться к этому уровню.

– Здесь тяжело стрелять, спортсмены говорят про тяжелый «плотный» ветер. Мы видим, что у мужчин много промахов, у девушек из топ‑10 никто не сделал «ноль». У вас всего один промах. Как справлялись?

– На самом деле, ветер не может быть легким. Но здесь не самые сложные условия. Ветер дует равномерно, в таких условиях легче ориентироваться. Да, при стрельбе стоя приходилось вставать в силовую стойку, в целом у меня получилось. Можно было стрелять на ноль, один промах – это вопрос концентрации.

– Не могу не отметить погоду. Температура всего -5, а руки без перчаток моментально замерзают. По ощущениям здесь высокая влажность, мороз «кусается». Тяжело?

– Согласна, влажность всегда добавляет не самые приятные ощущения. Такое впечатление, что сейчас как минимум 10 градусов мороза, – сказала Довгая.