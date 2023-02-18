Йоханнес Бо об эстафете: «Приходилось наверстывать упущенное. Мне по-настоящему жаль, ведь мы уже начинали приближаться»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Йоханнес Бо Кентен Фийон-Майе Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал итоги эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе.

Сегодня сборная Норвегии заняла второе место, уступив команде Франции. До этого Бо побеждал в пяти гонках ЧМ из пяти.

– Когда вы поняли, что вам не удастся выиграть все золотые медали?

– На повороте [перед последней стрельбой], когда я услышал пять резких выкриков от публики (на точные выстрелы француза Кентена Фийона-Майе – Sports.ru). После этого я уже потерял мотивацию.

Мне приходилось наверстывать упущенное, потому что борьба за золото еще продолжалась», – рассказал Бо.

Йоханнес допустил три промаха на стрельбе лежа, но обошелся без штрафных кругов. На стойке он отстрелял чисто.

«Думаю, что в конце ветер немного стих, и на дополнительных патронах стало чуть легче.

Но мне по-настоящему жаль, ведь мы уже начинали приближаться [к лидеру]», – добавил он.

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3 комментария

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Xell
Скажи спасибо команде и братану. Слили тебя конечно профессионально. В следующий раз думай кому даришь золотые медали в эстафетах. Возможно стоит это пересмотреть.
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Regina Paulin
Да… очень жаль. Но результат эстафеты не зависит только от одного. сегодня не получилось победить. Хоть и проживаю во Франции, всегда за Норвегию🇳🇴
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DenizKios
Ты можешь за что то себя винить????
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