Победная серия Йоханнеса Бо на чемпионате мира-2023 прервалась. Ранее он выиграл 5 гонок, но норвежцы уступили в эстафете
Мужская сборная Норвегии взяла серебро в эстафете на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.
Последний этап бежал Йоханнес Бо, который до этого выиграл спринт, гонку преследования, индивидуальную гонку, смешанную эстафету и сингл-микст.
Победу в эстафете одержала сборная Франции.
Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена
Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам
Кентен как бы не был плох по ходу сезона, обязан был в такой момент показать, что он большой чемпион олимпийский, обладатель БХГ и просто лидер, он это и сделал.
Бё на своём этапе сделал всё, что мог, но уж слишком большой был запас у Кентена - почти 50 секунд на передаче 4-го этапа.