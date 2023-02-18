Победная серия Йоханнеса Бо на чемпионате мира-2023 прервалась. Ранее он выиграл 5 гонок, но норвежцы уступили в эстафете

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Йоханнес Бо Биатлон

Мужская сборная Норвегии взяла серебро в эстафете на чемпионате мира-2023 в Оберхофе. 

Последний этап бежал Йоханнес Бо, который до этого выиграл спринт, гонку преследования, индивидуальную гонку, смешанную эстафету и сингл-микст.

Победу в эстафете одержала сборная Франции.

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

14 комментариев

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mars
Бедный лагрейд, опять второй)
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sla3138
Лохнауты.
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Слезы Светы Слепцовой
Ответ Николай Горнаков
В этом году ни разу не смотрел биатлон и лыжи. Пусть гриппозники берут все золото. Нет интереса
"Я бежал за вами три километра, чтобы сказать, что вы мне безразличны!" Молодец, не смотришь, а дальше что? Каждому несмотрящему отписываться в каждой новости, будто всем интересное твое мнение?
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Николай Горнаков
В этом году ни разу не смотрел биатлон и лыжи. Пусть гриппозники берут все золото. Нет интереса
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etozhelesha
Если бы Кристиансен не стоял 5 мин на стрельбе…
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Alexander2022
На ОИ повезло выиграть, сейчас обратно вернулось
0
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NoWar
Йося молоток! Команду подвел Кристиансен, завалив свой этап
+3
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headliner63
А ведь не так плох Маречек оказался, как я думал, способен был и быстро-точно отстрелять и хоть как-то держать скорость. Но видимо ответственность перед лежкой задушила парня...
Кентен как бы не был плох по ходу сезона, обязан был в такой момент показать, что он большой чемпион олимпийский, обладатель БХГ и просто лидер, он это и сделал.
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ОлесяОлеська
Да ладно.... хорошо что не минуту проиграли победителям.
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-1
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Alarich105
Старший Бе, Лагрейд и Кристиансен завалили гонку
+6
0
+6
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Вегетарианец_
В эстафете побеждает команда, а не один биатлонист.
Бё на своём этапе сделал всё, что мог, но уж слишком большой был запас у Кентена - почти 50 секунд на передаче 4-го этапа.
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5658y8bs5f
Ответ ster3
Кто знает какой коэффициент давали букмекеры на победу Норвегии?
Много людей у букмекеров деньги проиграли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ster3
Кто знает какой коэффициент давали букмекеры на победу Норвегии?
+1
-1
0
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Under
последняя стрельба - это конечно нечто
+11
0
+11
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