Победная серия Йоханнеса Бо на чемпионате мира-2023 прервалась. Ранее он выиграл 5 гонок, но норвежцы уступили в эстафете

Мужская сборная Норвегии взяла серебро в эстафете на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Последний этап бежал , который до этого выиграл спринт, гонку преследования, индивидуальную гонку, смешанную эстафету и сингл-микст.

Победу в эстафете одержала сборная Франции.

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