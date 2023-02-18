Кентен Фийон-Майе: «Мои коллеги провели идеальную эстафету, и я завершил работу. Я счастлив, это потрясающе»

Двукратный олимпийский чемпион Кентен Фийон-Майе прокомментировал победу сборной Франции в эстафете на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Фийон-Майе бежал на последнем этапе, где его соперником был Йоханнес Бо. Норвегия в итоге завоевала серебро.

«Это очень, очень хорошо. Так много эмоций. С Норвегией сейчас очень тяжело бороться. Мои коллеги провели идеальную эстафету, и я завершил работу.

Я так счастлив. Спасибо всем моим товарищам по команде, это потрясающе.

Я знал, что Йоханнес очень быстр на лыжах, и если я хочу победить, то должен стрелять чисто, без ошибок. Я ни о чем не думал, кроме как о стрельбе, о своей винтовке и о том, как пройти рубеж без промахов.

На последнем круге старался бежать как можно быстрее и в итоге выиграл титул», – сказал Фийон-Майе.

Норвегия умудрилась проиграть главную эстафету сезона. Как?!