Никита Поршнев: «Доволен гонкой преследования, но слабовато выступил ходом. В последние два дня испытываю проблемы с желудком»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление на финальном этапе Кубка России в Чайковском.

В спринте Поршнев занял 32‑е место, а сегодня в гонке преследования показал 13‑й результат.

– В целом доволен гонкой, настраивался на худшую стрельбу, но вышло на ноль. Слабовато ходом получилось – в последние два дня испытываю какие‑то проблемы с желудком.

Подготовился к Кубку России хорошо, но вот так получилось. Болел живот, не мог заснуть. Вчера перед спринтом была тяжесть, сегодня тоже осталась.

Так что результат после такого происшествия ожидаемый. Ничего, жизнь такая.

– Где подцепили заразу?

– Думаем, рассуждаем, но не можем понять. Вроде едим одинаковую пищу, просто какое‑то несварение или обострение случилось.

– Не пропустили черную кошку на дорогу?

– Наверное. Не повезло мне.

– Было желание не выходить на старт и вылечиться перед чемпионатом России?

– Хотел. Но гонки надо бегать, бороться за очки. Хотел побиться в Кубке. А в том, что произошло, виноват только я.

– В Ижевске на чемпионате России увидим вас?

– Да, – сказал Поршнев.