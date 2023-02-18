Никита Поршнев: «Доволен гонкой преследования, но слабовато выступил ходом. В последние два дня испытываю проблемы с желудком»
Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал свое выступление на финальном этапе Кубка России в Чайковском.
В спринте Поршнев занял 32‑е место, а сегодня в гонке преследования показал 13‑й результат.
– В целом доволен гонкой, настраивался на худшую стрельбу, но вышло на ноль. Слабовато ходом получилось – в последние два дня испытываю какие‑то проблемы с желудком.
Подготовился к Кубку России хорошо, но вот так получилось. Болел живот, не мог заснуть. Вчера перед спринтом была тяжесть, сегодня тоже осталась.
Так что результат после такого происшествия ожидаемый. Ничего, жизнь такая.
– Где подцепили заразу?
– Думаем, рассуждаем, но не можем понять. Вроде едим одинаковую пищу, просто какое‑то несварение или обострение случилось.
– Не пропустили черную кошку на дорогу?
– Наверное. Не повезло мне.
– Было желание не выходить на старт и вылечиться перед чемпионатом России?
– Хотел. Но гонки надо бегать, бороться за очки. Хотел побиться в Кубке. А в том, что произошло, виноват только я.
– В Ижевске на чемпионате России увидим вас?
– Да, – сказал Поршнев.
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