Эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе пройдут по плану. Их могли отменить из-за сильного ветра

Эстафетные гонки на чемпионате мира по биатлону в немецком Оберхофе пройдут, как и было запланировано, в субботу, 18 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее сообщалось, что гонки могут не состояться из-за сильного ветра. Ожидается, что скорость ветра составит 24 м/с.

«IBU и оргкомитет чемпионата мира-2023 решили продолжить программу соревнований в субботу, как и было запланировано, после согласования с местными органами управления и экспертами по погоде», – говорится в сообщении .

В 13.45 по московскому времени начнется мужская эстафета, в 17:00 – женская.