Эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе пройдут по плану. Их могли отменить из-за сильного ветра

Теги Чемпионат мира по биатлону IBU Биатлон

Эстафетные гонки на чемпионате мира по биатлону в немецком Оберхофе пройдут, как и было запланировано, в субботу, 18 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). 

Ранее сообщалось, что гонки могут не состояться из-за сильного ветра. Ожидается, что скорость ветра составит 24 м/с. 

«IBU и оргкомитет чемпионата мира-2023 решили продолжить программу соревнований в субботу, как и было запланировано, после согласования с местными органами управления и экспертами по погоде», – говорится в сообщении IBU

В 13.45 по московскому времени начнется мужская эстафета, в 17:00 – женская. 

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ NoWar
Йося не железный -при таком ветре (там сейчас около 20 м.сек) вполне может круг-два заработать.
Он с 3выиграет для тебя) устроит шоу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аркаимец
Ответ тот еще школьник
Барон фон Шлоссер мне тут накидал расклады на мужскую эстафету. Первые три места - гегемоны, астматики поборются за четвертое-пятое, шведы с франки за седьмое-восьмое, остальные - мимо десятки.
Информация по увеличению квот пока совсекретная. Шлоссер получит взыскание, опять надрался по случаю пятницы.

Но в принципе на следующем чемпе так и будет. Чего не сделаешь ради ТВ рейтингов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ piterskij
неужели еся не возьмет шестую?!🤭
Возьмет 7
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cube Litening C:68X
Ответ тот еще школьник
Барон фон Шлоссер мне тут накидал расклады на мужскую эстафету. Первые три места - гегемоны, астматики поборются за четвертое-пятое, шведы с франки за седьмое-восьмое, остальные - мимо десятки.
Ах да, кстати,где этот умник? Плотник ещё пропал..а белоруса ваддок я вчера случайно встретил,на белорусские темы только комментирует теперь..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cube Litening C:68X
Ответ Аркаимец
Это ты в каком кампфе вычитал эту ахинею?
Разуй глаза,солдатик..Весь зимний спорт зюдтирольцы представляют,а зюдтирольцы кто, немцы.. Хофер,Вирер,Цёгеллер итд..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тот еще школьник
Ответ Аркаимец
За победителя решат тяжелые пули. И тут шансы гегемонов выросли кратно.
Барон фон Шлоссер мне тут накидал расклады на мужскую эстафету. Первые три места - гегемоны, астматики поборются за четвертое-пятое, шведы с франки за седьмое-восьмое, остальные - мимо десятки.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аркаимец
Ответ Cube Litening C:68X
Итальянцы тоже немцы..😁
Это ты в каком кампфе вычитал эту ахинею?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoWar
Ответ encaro_one
Будут неожиданные 2-3 места, то, что Норвегия с лучшим тренером по стрельбе займёт первое, не сомневаюсь.
Йося не железный -при таком ветре (там сейчас около 20 м.сек) вполне может круг-два заработать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cube Litening C:68X
Ответ Аркаимец
Первыми эти вундервафли начали юзать ваши. Прихватывали именно их и еще итальянцев.
Итальянцы тоже немцы..😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аркаимец
Ответ Cube Litening C:68X
Ты уже и пули им приписываешь,у Ёси ведь они..😁
Первыми эти вундервафли начали юзать ваши. Прихватывали именно их и еще итальянцев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cube Litening C:68X
Ответ Аркаимец
За победителя решат тяжелые пули. И тут шансы гегемонов выросли кратно.
Ты уже и пули им приписываешь,у Ёси ведь они..😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Будут неожиданные 2-3 места, то, что Норвегия с лучшим тренером по стрельбе займёт первое, не сомневаюсь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глеб Саратов
Запасаемся поп-корном, с ветром должно быть весело
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аркаимец
За победителя решат тяжелые пули. И тут шансы гегемонов выросли кратно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Кузнецов
Есть шансы для не Норвегии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
piterskij
неужели еся не возьмет шестую?!🤭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
штрафной круг
Ну и славно. Пасморим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
Ответ Глеб Вихрев
Головой иль ж===й?
Это вообще дело десятое))) Главное - от досады, со зла, от обиды...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Йося позвонил, все порешал)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Подруга Вжика
Ответ M P
Вот и Фуркад тоже от досады свалил из Оберхофа🤷‍♂️
Что ж вам Фуркад покоя-то не даёт?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глеб Вихрев
Ответ JL JL
Пойду от досады в стенку вдарюсь
Головой иль ж===й?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M P
Ответ JL JL
Пойду от досады в стенку вдарюсь
Вот и Фуркад тоже от досады свалил из Оберхофа🤷‍♂️
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoRa
Интересная будет эстафета при таких погодных условиях!! Пожелаю Италии и Франции забежать на подиум! 😊
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxximus
Жги Йосип, даёшь шестую 🥇
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan 07
Пусть шведки не подкачают. Обрадуют Вольфанга.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий