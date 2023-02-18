Дмитрий Васильев: «Предлагаю отказаться от всех лекарств в спорте. Бесконечные оговорки и толерантность губят весь мир»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону считает, что в спорте не должны применяться лекарства.

– Норвежцы не были всегда такими сильными, как сейчас. Отдельные экземпляры – да, но не так, что 9 первых мест на Кубке мира занимают норвежцы. В каждой стране могут быть 1-2 сильных спортсмена, но не 9 же. И такое тотальное доминирование и в лыжах, и в биатлоне, и в двоеборье...

Наши биатлонистки рассказывали мне удивительные истории. Причем в них много пересечений, так что они точно не выдуманные.

Имен называть не буду. На одном чемпионате мира идет мне навстречу наша барышня с квадратными глазами. И рассказывает: только что была на допинг-контроле, там нужно было указать препараты, которые ты регулярно используешь. Пришли норвежки, и каждая достала портянку с огромнейшим списком. У нашей девочки глаза на лоб полезли.

– Мы же не знаем, что было в этом списке. Может, там вообще не препараты от астмы.

– Конечно! Поэтому я и предлагаю ввести мораторий на использование любых запрещенных препаратов. Никаких терапевтических исключений, ничего! Если больной – иди лечись, а потом приходи выступать со здоровыми. Пусть всего на один год, а там посмотрим. Если картина не изменится, я первый извинюсь: был не прав, простите.

Не важно, требуется ТИ или нет. Я предлагаю в принципе отказаться от всех лекарств. Спорт – это для здоровых людей. А не так, что людей разделили на здоровых и больных, и при этом статистика выступлений не в пользу здоровых. Где здравый смысл?

– А если у человека заболела голова или живот, ему тоже нельзя лечиться?

– Пусть снимается с гонки, лечится, а потом возвращается. Только тогда можно будет говорить о честных победах. Бесконечные оговорки и толерантность губят весь мир, не только спорт. Все лазейки надо отрубить, – сказал Васильев.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили