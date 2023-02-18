Дмитрий Васильев: «Предлагаю отказаться от всех лекарств в спорте. Бесконечные оговорки и толерантность губят весь мир»

Теги сборная Норвегии сборная Норвегии жен допинг Дмитрий Васильев Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что в спорте не должны применяться лекарства.

– Норвежцы не были всегда такими сильными, как сейчас. Отдельные экземпляры – да, но не так, что 9 первых мест на Кубке мира занимают норвежцы. В каждой стране могут быть 1-2 сильных спортсмена, но не 9 же. И такое тотальное доминирование и в лыжах, и в биатлоне, и в двоеборье...

Наши биатлонистки рассказывали мне удивительные истории. Причем в них много пересечений, так что они точно не выдуманные.

Имен называть не буду. На одном чемпионате мира идет мне навстречу наша барышня с квадратными глазами. И рассказывает: только что была на допинг-контроле, там нужно было указать препараты, которые ты регулярно используешь. Пришли норвежки, и каждая достала портянку с огромнейшим списком. У нашей девочки глаза на лоб полезли.

Мы же не знаем, что было в этом списке. Может, там вообще не препараты от астмы.

– Конечно! Поэтому я и предлагаю ввести мораторий на использование любых запрещенных препаратов. Никаких терапевтических исключений, ничего! Если больной – иди лечись, а потом приходи выступать со здоровыми. Пусть всего на один год, а там посмотрим. Если картина не изменится, я первый извинюсь: был не прав, простите.

Не важно, требуется ТИ или нет. Я предлагаю в принципе отказаться от всех лекарств. Спорт – это для здоровых людей. А не так, что людей разделили на здоровых и больных, и при этом статистика выступлений не в пользу здоровых. Где здравый смысл?

А если у человека заболела голова или живот, ему тоже нельзя лечиться?

– Пусть снимается с гонки, лечится, а потом возвращается. Только тогда можно будет говорить о честных победах. Бесконечные оговорки и толерантность губят весь мир, не только спорт. Все лазейки надо отрубить, – сказал Васильев.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

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9 комментариев

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Александр Крольков
Ответ 5658y8bs5f
Также можно отказаться от пластиковых лыж отработанных парафинами, порошками и структурами. Ведь они также дают преимущество. И перейти на деревянные лыжи.
Если все соревнуются на одинаковых лыжах, можно хоть на деревянных.
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Александр Крольков
Ответ M P
И Зайцеву в Сочи пересолили эти гады из вады!((
В Сочи враги насыпали в пробу соль. Сами насыпали и сами поймали.
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dimur
А что только в спорте? Давайте вообще откажемся от лекарств.
Пей мочу - не верь врачу!(с)
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+1
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Погладь быка
Так совсем же результаты у россиян тогда упадут. Совсем много начнете беларусам проигрывать. И тогда Россия уже точно будет на одном уровне со своими друзьями из Боливии, Ирана, Эсватини, Зимбабве в спорте (и не только в нем).
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Дмигорь Знамеранский
Ответ irina1980
Не нужно гнать на Васильева,он прав, представляю,чтобы было,если бы норвежцев не накачивали фармой, на этот раз Йоханеса накачали сверх меры.Сейчас лыжника Клэбо готовят,чтобы он все золото забрал.Так оно и будет.
да вообще пусть все люди во всех сферах трудовой деятельности с хроническими заболеваниями дома сидят и лечатся.
придумали таблетки свои.. напьются, потом в ж... на работу ходят и спортом занимаются.
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M P
Ответ irina1980
Не нужно гнать на Васильева,он прав, представляю,чтобы было,если бы норвежцев не накачивали фармой, на этот раз Йоханеса накачали сверх меры.Сейчас лыжника Клэбо готовят,чтобы он все золото забрал.Так оно и будет.
И Зайцеву в Сочи пересолили эти гады из вады!((
+6
0
+6
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irina1980
Не нужно гнать на Васильева,он прав, представляю,чтобы было,если бы норвежцев не накачивали фармой, на этот раз Йоханеса накачали сверх меры.Сейчас лыжника Клэбо готовят,чтобы он все золото забрал.Так оно и будет.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5658y8bs5f
Также можно отказаться от пластиковых лыж отработанных парафинами, порошками и структурами. Ведь они также дают преимущество. И перейти на деревянные лыжи.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M P
Оставить только галоперидол для Васильева
+3
-3
0
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