Васильев о доминировании норвежцев: «Когда им разрешено использовать огромное количество запрещенных препаратов, обыграть их не сможет ни один спортсмен»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о доминировании норвежцев в зимних видах спорта.

«Вряд ли нашим спортсменам удалось бы помешать Бо доминировать. Из-за той вакханалии, что сейчас творится в профессиональном спорте.

Того, что допустила WADA, разделив спортсменов на здоровых и так называемых «больных». И эти так называемые «больные» обыгрывают здоровых. Ведь несложно догадаться, по какой причине.

К этой категории относятся не только братья Бо и норвежская команда. Тут бороться, конечно, невозможно. Когда им разрешено использовать огромное количество запрещенных препаратов, обыграть их не сможет ни один спортсмен ни из одной страны.

Пока в профессиональном спорте все находится в таком состоянии, о честной и справедливой борьбе речи идти не может.

Когда, наконец, все международное спортивное сообщество придет к здравому смыслу и поймет, что дело дошло до абсурда, все эти рекорды просто отменятся, да и все.

Невозможно, когда одна страна доминирует и не просто выигрывает, а минутами обыгрывает других. Ну ясно же, что что-то не так.

Складывается такое ощущение, что больше никто не тренируется, а только они одни. Но ведь это же не так. Вкладываются огромные средства в подготовку других спортсменов. И есть очень талантливые спортсмены в других странах.

Тем не менее более талантливые и самые замечательные спортсмены – это норвежцы. Это вызывает очень серьезное подозрение.

Такого в принципе в природе быть не может. Я надеюсь, что через время этих «больных» отменят и останутся только здоровые профессиональные спортсмены, которые будут уравнены в своих правах.

И всем будет запрещено использовать любые запрещенные препараты», – сказал Васильев.

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена

Почему Норвегия доминирует в зимнем спорте и не только? Исследование Sports.ru