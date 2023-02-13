Васильев о доминировании норвежцев: «Когда им разрешено использовать огромное количество запрещенных препаратов, обыграть их не сможет ни один спортсмен»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о доминировании норвежцев в зимних видах спорта.
«Вряд ли нашим спортсменам удалось бы помешать Бо доминировать. Из-за той вакханалии, что сейчас творится в профессиональном спорте.
Того, что допустила WADA, разделив спортсменов на здоровых и так называемых «больных». И эти так называемые «больные» обыгрывают здоровых. Ведь несложно догадаться, по какой причине.
К этой категории относятся не только братья Бо и норвежская команда. Тут бороться, конечно, невозможно. Когда им разрешено использовать огромное количество запрещенных препаратов, обыграть их не сможет ни один спортсмен ни из одной страны.
Пока в профессиональном спорте все находится в таком состоянии, о честной и справедливой борьбе речи идти не может.
Когда, наконец, все международное спортивное сообщество придет к здравому смыслу и поймет, что дело дошло до абсурда, все эти рекорды просто отменятся, да и все.
Невозможно, когда одна страна доминирует и не просто выигрывает, а минутами обыгрывает других. Ну ясно же, что что-то не так.
Складывается такое ощущение, что больше никто не тренируется, а только они одни. Но ведь это же не так. Вкладываются огромные средства в подготовку других спортсменов. И есть очень талантливые спортсмены в других странах.
Тем не менее более талантливые и самые замечательные спортсмены – это норвежцы. Это вызывает очень серьезное подозрение.
Такого в принципе в природе быть не может. Я надеюсь, что через время этих «больных» отменят и останутся только здоровые профессиональные спортсмены, которые будут уравнены в своих правах.
И всем будет запрещено использовать любые запрещенные препараты», – сказал Васильев.
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Только болтать горазд..