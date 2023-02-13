Васильев о доминировании норвежцев: «Когда им разрешено использовать огромное количество запрещенных препаратов, обыграть их не сможет ни один спортсмен»

Теги сборная Норвегии допинг WADA Дмитрий Васильев Йоханнес Бо Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о доминировании норвежцев в зимних видах спорта.

«Вряд ли нашим спортсменам удалось бы помешать Бо доминировать. Из-за той вакханалии, что сейчас творится в профессиональном спорте.

Того, что допустила WADA, разделив спортсменов на здоровых и так называемых «больных». И эти так называемые «больные» обыгрывают здоровых. Ведь несложно догадаться, по какой причине.

К этой категории относятся не только братья Бо и норвежская команда. Тут бороться, конечно, невозможно. Когда им разрешено использовать огромное количество запрещенных препаратов, обыграть их не сможет ни один спортсмен ни из одной страны.

Пока в профессиональном спорте все находится в таком состоянии, о честной и справедливой борьбе речи идти не может.

Когда, наконец, все международное спортивное сообщество придет к здравому смыслу и поймет, что дело дошло до абсурда, все эти рекорды просто отменятся, да и все.

Невозможно, когда одна страна доминирует и не просто выигрывает, а минутами обыгрывает других. Ну ясно же, что что-то не так.

Складывается такое ощущение, что больше никто не тренируется, а только они одни. Но ведь это же не так. Вкладываются огромные средства в подготовку других спортсменов. И есть очень талантливые спортсмены в других странах.

Тем не менее более талантливые и самые замечательные спортсмены – это норвежцы. Это вызывает очень серьезное подозрение.

Такого в принципе в природе быть не может. Я надеюсь, что через время этих «больных» отменят и останутся только здоровые профессиональные спортсмены, которые будут уравнены в своих правах.

И всем будет запрещено использовать любые запрещенные препараты», – сказал Васильев. 

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена

Почему Норвегия доминирует в зимнем спорте и не только? Исследование Sports.ru

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34 комментария

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kisliy33
Ответ Pikachu Pikachu
Интересно, а почему с женщинами не делятся? Сейчас ни в лыжах, ни в биатлоне норвежки не доминируют уж точно. Если все дело только в таблетках, то почему бы не наклепать десяток-другой Йохауг? И да, если Большунов обыгрывает задопингованных по самое не балуйся норгов, то на чем сидит он?
Большунов просто тренируется в два раза больше. Ну и вероятно есть талант. Это лишь подтверждает правило.
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Митяй Муравьев
Ответ Astin
самые замечательные и талантливые футболисты из Бразилии, это вызывает подозрение!!
Бразильские футболисты 20 лет не были чемпионами мира, в каком месте они самые замечательные и талантливые?
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igolp igolp
им ( исключительным) нужно отдельно соревноваться
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Геннадий Туник
При этом никто ни в чём не обвиняет россиянок,доминирующих в фигурном катании.Тренироваться нужно лучше!
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Go-go-love
Ответ Magico!
какую? получения справки у врача для получения ТУ? Технологию чудесного создания аномального процента астматиков в норвежской сборной с учетом того, что по стране у них нет высокого уровня заболевания астмой?
Какую технологию? Препараты для астматиков лошадиными дозами потреблять?
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YOKODZUMA
Ответ Astin
самые замечательные и талантливые футболисты из Бразилии, это вызывает подозрение!!
Кстати, не совсем так сейчас. Золотой мяч последний раз из бразильцев получал кака, аж в 2007 году. Неладно что то в Бразилии с действительно топами
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ALEKS66
Прав-сто процентов. Только те кто не шевелит мозгом могут верить что все чисто у норвегов.
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petr
Ну тогда по логике этого Васильева -ВСЕ российские фигуристки -синхронистки -просто с рождения едят кое -что и их рекорды тоже отменят -как же ты надоел своим бредом -угомонись.
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YOKODZUMA
Вот кто нибудь из турбопатриотов может мне обьяснить: если Норвеги все на допинге, то почему их основные конкуренты, французы, молчат? Почему фийон-майе не выйдет и не скажет: бе так носится и стреляет потому что он на ТИ! Требую его обструкции! Но нет же. Бегают соревнуются.
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Лжетрофеич
Ай да Васильев, ай да правдоруб... Ясно: или в госдуму метит, или в комментаторы спорца.
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Magico!
Ответ Futbol2710
Проще так сказать, чем взять их технологию подготовки спортсменов
какую? получения справки у врача для получения ТУ?
Технологию чудесного создания аномального процента астматиков в норвежской сборной с учетом того, что по стране у них нет высокого уровня заболевания астмой?
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Александр Крольков
Все так.
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Pikachu Pikachu
Интересно, а почему с женщинами не делятся? Сейчас ни в лыжах, ни в биатлоне норвежки не доминируют уж точно. Если все дело только в таблетках, то почему бы не наклепать десяток-другой Йохауг?
И да, если Большунов обыгрывает задопингованных по самое не балуйся норгов, то на чем сидит он?
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Ekaterina Afanasieva
И неплохо бы объяснить - если всё так просто - то почему они женщинам своим не дают этих волшебных препаратиков?
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Viacheslav Ivanov
Ответ Kanonir152
После зимней олимпиады в Сочи в 2014 нам ли обвинять кого-то в допинге.
Это подстава!!! Нам подбросили Родченкова)
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Антон Кривоногов
Сомневаюсь в его словах. Тогда получается договорились страны, что спорт поделили на части в плане побед, голландцы - конькобежный, немцы санно-бобслейный, лыжи биатлон - норги, американцы - легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, Китай - настольный теннис, стрельба из лука и пневматики, а японцы - дзюдо и тд и тп. Может нужно нашим тренерам сменить методички по тренировкам и тренироваться как западные и не западные спортсмены?))))
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menhausen
на этого поехавшего давно пора в суд подать за клевету, будто лично рядом стоял когда норвежцам справку от астмы выписывали, как бабка у подъезда гавкает
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Кондаша42
Редкостно безголовый товарищ. Если вы жрали допинг тоннами, то это не означает что его жрут все... Законодательство Норвегии про допинг почитай.., Италии тоже..

Только болтать горазд..
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Viacheslav Ivanov
Ответ Melnikov1968
Васильев даже не рассматривает вариант, что ведущие спортсмены могут тренироваться совершенно по другим методикам,чем те,которые используются в России. Складывается впечатление, что россиян только норги обыгрывали. А как же немцы,французы,шведы,итальянцы,австрийцы? Они тоже все шарлатаны? Хватит уже людям вешать,тебя не только дилетанты читают,но и люди,которые разбираются в тренировочном процессе. Достал уже стонать по теме норвежцев. Давай ещё про сопли УАБе расскажи,как твой корешок Тихонов.
Наверно, он имеет ввиду, что норвежцев не могут обыграть даже шведы с французами
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Ekaterina Afanasieva
кто-нибудь, ну наколите ему уже язык!!!
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Melnikov1968
Васильев даже не рассматривает вариант, что ведущие спортсмены могут тренироваться совершенно по другим методикам,чем те,которые используются в России. Складывается впечатление, что россиян только норги обыгрывали. А как же немцы,французы,шведы,итальянцы,австрийцы? Они тоже все шарлатаны? Хватит уже людям вешать,тебя не только дилетанты читают,но и люди,которые разбираются в тренировочном процессе. Достал уже стонать по теме норвежцев. Давай ещё про сопли УАБе расскажи,как твой корешок Тихонов.
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Dinamik1
Вот как работуют норвежские чиновники они смогли всем доказать что их спортсмены больные и им требуются всякого рода послабления.А наши в это время сидели на.ж...
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Алар
Хорошо когда есть отмазка))
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ivica_sprut
Всё, что не запрещено, то разрешено. Надо играть по существующим правилам, у нас же тоже есть спортсмены с терапевтическими исключениями
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heivani
Все равно,на одних ,,лекарствах,,далеко не уедешь.А если уедешь,там ведь стрелять еще уметь надо.Лыжи,биатлон,горные лыжи,..это видимо их спорт,где на генном уровне они могут достигать высоких результатов.Ну очень развит у них этот вид спорта,что поделаешь.
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