Васильев о том, что у Бьорндалена нет астмы: «А кто первым стал бегать в соплях?»

Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии допинг сборная Швеции Дмитрий Васильев Йоханнес Бо Себастьян Самуэльссон Мартин Понсилуома Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о доминировании норвежских спортсменов в зимних видах.

Что вы знаете о том, как в Норвегии устроена система развития спорта? Может быть, причина успехов – не допинг, а классная организация?

– Я никогда и не отрицал: нам есть чему поучиться у норвежцев. Многие вещи у них действительно классно придуманы. Но тот разрыв, который существует между ними и остальным миром, нельзя объяснить только системой.

Ну, ладно мы неталантливые, но где шведы, где немцы? Где, например, Самуэльссон – пусть он нас троллит, но способный ведь парень!

Где Понсилуома? Почему они даже близко к норвежцам не могут подобраться? Йоханнес Бо крутой, вопросов нет, но не может быть такого, что он выигрывает все подряд с космическим отрывом. И ладно бы один-два этапа, он весь сезон так бежит! Как он восстанавливается?

Там точно что-то нечисто. Я всю жизнь в спорте, я точно знаю, что так не бывает.

Как быть с Бьорндаленом? Он выиграл еще больше Йоханнеса, и при этом всегда подчеркивал, что не является астматиком.

– Прошу прощения за грубость, но кто первым стал бегать в соплях? Тогда еще многие даже не понимали, в чем дело. Сейчас он, конечно, может говорить что угодно. Но пусть эти сказки рассказывает кому-то еще.

Я думаю, что через какое-то время, когда руководить WADA и МОК будут вменяемые люди, а не либеральные, как сейчас, все встанет на свои места. И тогда все вскроется. Если я окажусь не прав, я первым извинюсь. Так и запомните! – сказал Васильев.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

Вы наверняка видели, как Бьорндален финишировал в слюнях. Считалось, что это признак допинга – а как на самом деле?

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33 комментария

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Alexander2022
Значит Черезов, Ярошенко, Круглов, Чудов - астматики?)
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Александр Крольков
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А где связь между астмой и соплями? Сопли только при астме появляются?
Все сухие. Бьердален в слюнях. Причина? Он какой-то не такой?
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fewral
Ответ NRNG
Астма неизлечима. Учи матчасть, человек с гуманитарным складом ума.
Где написано вылечивается? Она лечится прекрасно.
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YNow
Ответ Он саМый
Не понял, то есть этот Васильев утверждает, что Бьёрндален - реальный астматик? И поэтому побеждает?
Скорее всего он намекает на другой допинг или лекарство, побочным явлением которого вляются сопли. Согласитесь, когда обычный человек бегает, у него сопли не бегут сами собой от этого.
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YNow
Ответ Сяява
Ерунда какая то, доминирование над другими спортсменами какой то одной страны никак не объясняет это применением допинга. Есть много примеров подобных, где одна страна сильно оторвалась от других и везде разные причины на это.
Да неужели?)) Очень интесно, расскажите такие случаи?
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АлексВ
Ответ Romarodik
Глобальное потепление вот нет соплей
Не смешно
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Сяява
Ерунда какая то, доминирование над другими спортсменами какой то одной страны никак не объясняет это применением допинга. Есть много примеров подобных, где одна страна сильно оторвалась от других и везде разные причины на это.
+1
-1
0
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Он саМый
Не понял, то есть этот Васильев утверждает, что Бьёрндален - реальный астматик? И поэтому побеждает?
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Romarodik
Ответ АлексВ
А почему сейчас нет таких соплей?
Глобальное потепление вот нет соплей
+1
0
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Шлёма Презерман
Ответ Хитрый Лис
этот термин т.н. "оппозиционерам" тоже неплохо было бы расшифровать, например о том, что либерализм - это именно права и свободы человека, а не западная задница, прежде всего матрасная со звездочками
Ерунда. Либерализм - это никакие не абстрактные права и свободы, это преобладание частного над общественным, например, частные интересы транс-национальных корпораций выше, чем интересы государства. Ну или, чтоб понятнее, чиновник по госслужбе проявляет больше рвения в пользу благодетеля и своего кармана, чем в пользу государства/народа. Равно как и лоббирование чьих-то частных интересов по принципу "все равны, но некоторые равнее", с наглым демонстративным попранием равенства и одинакового подхода ко всем, а также демонстративное отсутствие наказания к серьезно провинившимся.
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Лжетрофеич
Васильев почувствовал, что проигрывает гонку с Тихоновым. Надо бы Гу судьей... ну, или комментатором.
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Лжетрофеич
Димон еще и доктор знатный
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Сергей Боев
Ответ DrDro
Казалось бы,причем тут гуманитарный склад ума?🤔
Анекдот: Внучек подходит к бабушке и спрашивает: "Бабушка, а бабушка, а кто такие гуманитарии?" "Ой не знаю как ответить, но раньше их дeбилaми называли"
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-2
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АлексВ
Ответ Афанасия
Васильев болен и не лечится. Специально этого альтернативного интеллектуала постоянно по любому поводу опрашивают?
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АлексВ
Ответ ஹGrafLisik
Бьорндалена не трожь. С соплями на морозе многие были и это точно не от астмы.
А почему сейчас нет таких соплей?
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АлексВ
Ответ NRNG
Астма неизлечима. Учи матчасть, человек с гуманитарным складом ума.
есть еще один термин - ремиссия
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DrDro
Ответ NRNG
Астма неизлечима. Учи матчасть, человек с гуманитарным складом ума.
Казалось бы,причем тут гуманитарный склад ума?🤔
+2
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VMX1389
Так а разве он сам себе не противоречит? или ладно против России Мок и ВАДА, но он сам и сказал почему немцы или Шведы не выигрывают? То есть Норвежцы могут позволить купить и Мок и Вада, а Немцы или Шведы не могут получается?
+8
-1
+7
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Strepto
Ответ Хитрый Лис
этот термин т.н. "оппозиционерам" тоже неплохо было бы расшифровать, например о том, что либерализм - это именно права и свободы человека, а не западная задница, прежде всего матрасная со звездочками
Ишь, как тебя заминусовали за правду))
+8
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-8
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oberkorn
Не понял связи между соплями и жопингом
А вообще, у меня на эту тему такое мнение. Когда Китай проводил у себя олимпиаду в 2008ои, они там заняли первое место по медалям, что уже тогда казалось дико, для летних ои. После этого, все почти все китайские победители, внезапно завязал и со спортом, и их дальше никто не трогал. После это-то, мы, видимо, решили проделать тот же трюк, но наши жадные ребята, ужравшись таблеток, закончить карьеру не решились.
+4
-4
0
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горбатый видеосудья
ждем ответа Домрачевой
+1
-3
-2
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Афанасия
Васильев болен и не лечится. Специально этого альтернативного интеллектуала постоянно по любому поводу опрашивают?
+4
-5
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Александр Степанов
Этот чемпион сломался, несите нового 😬
0
-4
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NRNG
Ответ Veld
"я точно знаю, что так не бывает" - от создателей "это не земля вращается вокруг солнца а совсем наоборот!"
Это типа была шутка?
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ஹGrafLisik
Бьорндалена не трожь. С соплями на морозе многие были и это точно не от астмы.
+5
-3
+2
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