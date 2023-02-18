Васильев о том, что у Бьорндалена нет астмы: «А кто первым стал бегать в соплях?»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о доминировании норвежских спортсменов в зимних видах.

– Что вы знаете о том, как в Норвегии устроена система развития спорта? Может быть, причина успехов – не допинг, а классная организация?

– Я никогда и не отрицал: нам есть чему поучиться у норвежцев. Многие вещи у них действительно классно придуманы. Но тот разрыв, который существует между ними и остальным миром, нельзя объяснить только системой.

Ну, ладно мы неталантливые, но где шведы, где немцы? Где, например, – пусть он нас троллит, но способный ведь парень!

Где Понсилуома? Почему они даже близко к норвежцам не могут подобраться? крутой, вопросов нет, но не может быть такого, что он выигрывает все подряд с космическим отрывом. И ладно бы один-два этапа, он весь сезон так бежит! Как он восстанавливается?

Там точно что-то нечисто. Я всю жизнь в спорте, я точно знаю, что так не бывает.

– Как быть с ? Он выиграл еще больше Йоханнеса, и при этом всегда подчеркивал, что не является астматиком.

– Прошу прощения за грубость, но кто первым стал бегать в соплях? Тогда еще многие даже не понимали, в чем дело. Сейчас он, конечно, может говорить что угодно. Но пусть эти сказки рассказывает кому-то еще.

Я думаю, что через какое-то время, когда руководить WADA и будут вменяемые люди, а не либеральные, как сейчас, все встанет на свои места. И тогда все вскроется. Если я окажусь не прав, я первым извинюсь. Так и запомните! – сказал Васильев.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

Вы наверняка видели, как Бьорндален финишировал в слюнях. Считалось, что это признак допинга – а как на самом деле?