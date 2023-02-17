«Франция и Германия заявляют третий состав, и это ужасно. Главная сила международного биатлона похерила сингл-микст». Бьорндален о гонке на ЧМ

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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален раскритиковал сборные Франции и Германии за выбор составов на сингл-микст во время чемпионата мира в Оберхофе.

Победу в гонке одержали норвежцы Йоханнес Бо и Марте Марте Ульсбю-Ройселанн. У французов и немцев вместо лидеров выступили Лу Жанмонно и Фабьен Клод (5-е место), София Шнайдер и Филипп Наврат (6-е). 

«Я очень удивлен. Они заявляют третий состав, и это ужасно. Франция очень четко дала понять, что они не собираются выставлять лучшую команду. Решение об этом они приняли уже давно, о чем мне рассказывал журналист.

Причина в том, что здесь не стоит вопрос об олимпийской медали – тогда сингл-микст мог бы стать приоритетом. И это с учетом, что они выигрывали сингл-микст на предыдущем ЧМ (2021 года) с Жюлией Симон и Антонином Гигонна.

У Германии тоже был третий состав – и это на домашнем чемпионате мира. Когда главная сила во всем международном биатлоне похерила сингл-микст... Они же практически не выходят на старт, выставляя третий состав.

Тогда им просто стоит сказать, что они хотят исключения этой дисциплины», – сказал Бьорндален.

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9 комментариев

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Iuasamotu
Сингл-микст создавался не для лучших команд, а для тех кто развивается или имеет ограниченные ресурсы.. Взять хотя бы сборные Австрии и Молдавии, которые очень недурно смотрелись вчера
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Голос Губерниева
Ну, ладно Франция, но про какой первый состав у немцев он говорит? Дениз и Долль - вот и весь первый состав. Так видели эту пару на Рождественской гонке и в этом, и в прошлом году. И? И что? Не для них эта гонка, вообще! Да и устала уже Дениз все подряд
гонки бежать. Лессер и Пройсс могли бы пробежать. По-моему, единственные в сборной, для кого именно эта гонка подходит лучше всех.
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Alexander Rakhilkin
«Похерила сингл-микст» - это УЭ на норвежском сказал? На нюнорске или букмоле?
+1
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+1
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Oleg Kuznetsov
Сингл микст это гонка не уровня ЧМ. Коммерческие гонки, кубок мира вот ее место. Понятно что идея в том чтобы приблизить конкуренцию малых стран, но все равно выигрывают лидеры
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Кирилл Польский
Это какое слово в оригинале перевели, как похерила?)
+2
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+2
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Кавабунга Шреддоголовый
В какой-то степени в этом виноват IBU, поскольку продолжает впихивать новые дисциплины, а сроки проведения ЧМ все те же две недели. Да и дисциплина сама по себе херня
+4
0
+4
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petr
Ответ Hardy
потому что гонка отстой и престижа у неё ноль
ЧМ это отстой -ты бредишь -на ЧМ 2021 выиграв этот отстой франки кипятком ссали от радости
+1
-1
0
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Вадим Скорин
К сожалению все идёт к тому, что все дружно (все Федерации ведущих стран) похерят биатлон, как вид .
+2
-5
-3
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Hardy
потому что гонка отстой и престижа у неё ноль
+10
-3
+7
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