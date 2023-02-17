«Франция и Германия заявляют третий состав, и это ужасно. Главная сила международного биатлона похерила сингл-микст». Бьорндален о гонке на ЧМ

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален раскритиковал сборные Франции и Германии за выбор составов на сингл-микст во время чемпионата мира в Оберхофе.

Победу в гонке одержали норвежцы Йоханнес Бо и Марте Марте Ульсбю-Ройселанн. У французов и немцев вместо лидеров выступили Лу Жанмонно и Фабьен Клод (5-е место), София Шнайдер и Филипп Наврат (6-е).

«Я очень удивлен. Они заявляют третий состав, и это ужасно. Франция очень четко дала понять, что они не собираются выставлять лучшую команду. Решение об этом они приняли уже давно, о чем мне рассказывал журналист.

Причина в том, что здесь не стоит вопрос об олимпийской медали – тогда сингл-микст мог бы стать приоритетом. И это с учетом, что они выигрывали сингл-микст на предыдущем ЧМ (2021 года) с Жюлией Симон и Антонином Гигонна.

У Германии тоже был третий состав – и это на домашнем чемпионате мира. Когда главная сила во всем международном биатлоне похерила сингл-микст... Они же практически не выходят на старт, выставляя третий состав.

Тогда им просто стоит сказать, что они хотят исключения этой дисциплины», – сказал Бьорндален.