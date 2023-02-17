Эдуард Латыпов: «Пик формы подходит. Есть уверенность, что мы могли бы бороться за медали на ЧМ»

Биатлонист Эдуард Латыпов считает, что российские спортсмены могли бы бороться за медали чемпионата мира.

Сегодня Латыпов выиграл спринт на заключительном этапе Кубка России в Чайковском. В немецком Оберхофе сейчас проходит ЧМ, но россияне отстранены от участия.

«Пик формы подходит. Чувствуется, что удается держать хорошую скорость, хоть и есть небольшие недочеты.

Стараюсь показывать стабильные результаты, чтобы быть начеку и в будущем быть готовым вернуться на международный уровень.

Внутри есть уверенность, что мы могли бы бороться за медали на чемпионате мира», – сказал Латыпов.