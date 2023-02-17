Эдуард Латыпов: «Пик формы подходит. Есть уверенность, что мы могли бы бороться за медали на ЧМ»

Теги сборная России Чемпионат мира по биатлону Эдуард Латыпов Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов считает, что российские спортсмены могли бы бороться за медали чемпионата мира.

Сегодня Латыпов выиграл спринт на заключительном этапе Кубка России в Чайковском. В немецком Оберхофе сейчас проходит ЧМ, но россияне отстранены от участия.

«Пик формы подходит. Чувствуется, что удается держать хорошую скорость, хоть и есть небольшие недочеты.

Стараюсь показывать стабильные результаты, чтобы быть начеку и в будущем быть готовым вернуться на международный уровень.

Внутри есть уверенность, что мы могли бы бороться за медали на чемпионате мира», – сказал Латыпов.

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5 комментариев

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heivani
А что,в сингл-миксте с той же Каплиной вполне мог Латыпов на медали претендовать.По скорости ,точно бы не затерялись среди лучших.Как и в других бы гонках,доведись принять участие.
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5658y8bs5f
На самого деле Эдик сейчас на пике своей формы, оптимальный возраст+опыт, и мог бы в этот предолимпийский цикл показывать высокие результаты, даже быть лучшим после Йоханнеса, но имеем то что имеем
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Luna02
Да,сегодняшний Эдик мог бы побороться,может и не за Победу ,но за высокие места на ЧМ
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Погладь быка
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