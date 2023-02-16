Трехкратный бронзовый призер Олимпиады-2022 по биатлону Эдуард Латыпов считает, что сборная России могла бы бороться с норвежцами на чемпионате мира в Оберхофе.

– Смотрите чемпионат мира по биатлону?

– Мельком смотрел одну гонку, и все. В основном только результаты.

– Как думаете, с такими норвежцами наша команда сейчас могла бы бороться?

– Конечно, хочется сказать, что да, мы бы боролись, и я верю, что мы бы обыгрывали их. Но мы уже достаточно долго бегаем в России, здесь скорости чуть-чуть другие и конкуренция немножко другая, так что оценить свою подготовку и сравнивать сейчас просто нельзя.

Есть внутреннее ощущение, что мы бы выступали неплохо. В начале, конечно, было бы тяжело втягиваться, но потом мы бы вышли на высокие скорости, как в прошлом году. Понятно, что с Йоханнесом было бы очень сложно бороться, но с другими норвежцами у нас, думаю, была бы борьба, потому что видно, что и они Йоханнесу очень много проигрывают, так что шансы бы были. Но сейчас это сложно сказать и оценить.

– У Йоханнеса будет семь золотых наград на этом чемпионате?

– Не знаю, все от него зависит. Конечно, сейчас с его формой это возможно. Это биатлон, и всякие сюрпризы могут быть, но если он будет так же стабильно выступать, стрелять, думаю, что шансов его победить у других будет все меньше и меньше, – сказал Латыпов.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам