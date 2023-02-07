Дмитрий Васильев: «Нельзя утверждать, что россияне могли бы успешно выступить на ЧМ. Между внутренними и международными соревнованиями – огромная разница»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о выступлениях российских биатлонистов в текущем сезоне.

« и на этапах Кубка Содружества набрали отличную форму. Оба выступают очень хорошо и самое главное – стабильно.

Например, недавно в Минске Латыпов впервые в своей карьере выдал четыре «ноля». Это говорит о том, что он сейчас в большом порядке. Однако на основании этого нельзя утверждать, что россияне могли бы успешно выступить на чемпионате мира в Германии.

Между внутренними и международными соревнованиями – огромная разница. В дело вступает, прежде всего, психологический фактор. Давление на чемпионате мира гораздо выше, и это в первую очередь сказывается на качестве стрельбы.

Сплошь и рядом бывает так, что человек успешно выступает на внутренних стартах, но на международных соревнованиях не может показать и малой части своего потенциала», – сказал Васильев.

мира в немецком Оберхофе стартует 8 февраля.