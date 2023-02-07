Дмитрий Васильев: «Нельзя утверждать, что россияне могли бы успешно выступить на ЧМ. Между внутренними и международными соревнованиями – огромная разница»

Теги сборная России Чемпионат мира по биатлону Дмитрий Васильев Эдуард Латыпов Даниил Серохвостов Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлениях российских биатлонистов в текущем сезоне. 

«Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов на этапах Кубка Содружества набрали отличную форму. Оба выступают очень хорошо и самое главное – стабильно.

Например, недавно в Минске Латыпов впервые в своей карьере выдал четыре «ноля». Это говорит о том, что он сейчас в большом порядке. Однако на основании этого нельзя утверждать, что россияне могли бы успешно выступить на чемпионате мира в Германии.

Между внутренними и международными соревнованиями – огромная разница. В дело вступает, прежде всего, психологический фактор. Давление на чемпионате мира гораздо выше, и это в первую очередь сказывается на качестве стрельбы.

Сплошь и рядом бывает так, что человек успешно выступает на внутренних стартах, но на международных соревнованиях не может показать и малой части своего потенциала», – сказал Васильев. 

Чемпионат мира в немецком Оберхофе стартует 8 февраля. 

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10 комментариев

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Биатлонная зима
Наши сейчас сдулись точно в биатлоне и занимать первые места отнюдь не могут
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Погладь быка
Трехкратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бо ответил на критику Анфисы Резцовой. Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону сказала, что "норвежцы везде лезут и лезут, как противные тараканы" в ответ на призыв братьев Бо не допускать россиян до международных стартов.
"Нет, это, безусловно, неприятный комментарий сам по себе. Но то, что исходит с этого фронта, входит в одно ухо и вылетает из другого. Они придумывают множество захватывающих утверждений и высказываний, и читать их скорее весело, чем неприятно", — приводит слова Йоханнеса

"и читать их скорее весело, чем неприятно". Золотые слова, Йося.
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Герман Гевейлер
Вот кто умудрился трезвого Васильева поймать для интервью?
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Погладь быка
Оберхоф всегда был удачным для наших, могли бы и блеснуть.

Реальность: сезон 21-22:

Спринт: 2.Сола 4.Алимбекова 7.Резцова 16.Лещенко 24.Васнецова 30.Казакевич 33.Миронова 82.Нигматуллина 86.Шевченко

Микст: 2.Беларусь 5.Россия. (ну сингл-микст понятно, Россия первый состав, остальные пятые).

ГП: 5(1)Логинов. 2.(14)Самюэльсон 11(8)Серохвостов

ГП: 3.(4)Алимбекова. 11.Васнецова 14(7)Резцова 21.Казакевич 27.Миронова

Таким образом российский биатлон в Оберхофе прошлого сезона может похвастаться лишь золотом Логинова в спринте (совсем не подкрепленном в ГП), да золотом в сингл-миксте, где сильнейший состав России по традиции соревновался с пятыми составами соперников, т.к. большинство сборных делают упор на обычный микст и не могут собрать два сильных состава на оба микста. А Россия может.
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Лжетрофеич
вот иногда Васильев говорит так, что послушаешь, и решишь, что он нормальный человек. Диссимуляция это называется.
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JL JL
Все понятно. Если кто и смог бы выстрелить разок, то только Бабиков. У него иногда все факторы сходятся.
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тоторо
Ответ Погладь быка
Ну хоть это Васильев понимает, что все эти увещевания Губерниева и остальных ура(ура! ура! ура!)-патриотов "нас бы сейчас на КМ, наша бы Куклина, Сливко, Каплина, Серохвостов, Эдик бы всех порвали", это всего лишь выдавание желаемого за действительное. Кого бы вы порвали, если у Резцовой за сезон лишь 1 бронза на всю сборную и ни одной личной ОИ медали в женбиатлоне (к вопросу о ГС). А тут какая-то Куклина (88-е место на КМ в сезоне 21-22) и Сливко, которая в основу даже не проходит. И Серохвостов (31-е место на КМ в сезоне 21-22).
серохвостов был 26м до этапа в Антхольце,который он пропускал, что для новичка сезона км отличный результат!а очки за гонки в ОИ к сожалению не шли в зачет км. И да как бы вам этого не хотелось, но Эд и Даня в этом сезоне на км точно бы отлично смотрелись и были бы однозначно нашими лидерами, про девушек такого не скажу - явных лидров нет
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Погладь быка
Ну хоть это Васильев понимает, что все эти увещевания Губерниева и остальных ура(ура! ура! ура!)-патриотов "нас бы сейчас на КМ, наша бы Куклина, Сливко, Каплина, Серохвостов, Эдик бы всех порвали", это всего лишь выдавание желаемого за действительное. Кого бы вы порвали, если у Резцовой за сезон лишь 1 бронза на всю сборную и ни одной личной ОИ медали в женбиатлоне (к вопросу о ГС). А тут какая-то Куклина (88-е место на КМ в сезоне 21-22) и Сливко, которая в основу даже не проходит. И Серохвостов (31-е место на КМ в сезоне 21-22).
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тоторо
за медали в стафах бы поборолись с 2 лидерами эдом и даней и даже без логинова с цветковым. у девушек врядли конечно, интеренсо даже кто бы бежал сейчас в таком составе стафу на км? если по рейтингу сбр капля, носкова,лара и вика - тогда точно мимо медалей
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volga_olga
Что гадать? Если бы да кабы. Оберхоф всегда был удачным для наших, могли бы и блеснуть.
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