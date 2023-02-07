Дмитрий Васильев: «Нельзя утверждать, что россияне могли бы успешно выступить на ЧМ. Между внутренними и международными соревнованиями – огромная разница»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлениях российских биатлонистов в текущем сезоне.
«Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов на этапах Кубка Содружества набрали отличную форму. Оба выступают очень хорошо и самое главное – стабильно.
Например, недавно в Минске Латыпов впервые в своей карьере выдал четыре «ноля». Это говорит о том, что он сейчас в большом порядке. Однако на основании этого нельзя утверждать, что россияне могли бы успешно выступить на чемпионате мира в Германии.
Между внутренними и международными соревнованиями – огромная разница. В дело вступает, прежде всего, психологический фактор. Давление на чемпионате мира гораздо выше, и это в первую очередь сказывается на качестве стрельбы.
Сплошь и рядом бывает так, что человек успешно выступает на внутренних стартах, но на международных соревнованиях не может показать и малой части своего потенциала», – сказал Васильев.
Чемпионат мира в немецком Оберхофе стартует 8 февраля.
"Нет, это, безусловно, неприятный комментарий сам по себе. Но то, что исходит с этого фронта, входит в одно ухо и вылетает из другого. Они придумывают множество захватывающих утверждений и высказываний, и читать их скорее весело, чем неприятно", — приводит слова Йоханнеса
"и читать их скорее весело, чем неприятно". Золотые слова, Йося.
Реальность: сезон 21-22:
Спринт: 2.Сола 4.Алимбекова 7.Резцова 16.Лещенко 24.Васнецова 30.Казакевич 33.Миронова 82.Нигматуллина 86.Шевченко
Микст: 2.Беларусь 5.Россия. (ну сингл-микст понятно, Россия первый состав, остальные пятые).
ГП: 5(1)Логинов. 2.(14)Самюэльсон 11(8)Серохвостов
ГП: 3.(4)Алимбекова. 11.Васнецова 14(7)Резцова 21.Казакевич 27.Миронова
Таким образом российский биатлон в Оберхофе прошлого сезона может похвастаться лишь золотом Логинова в спринте (совсем не подкрепленном в ГП), да золотом в сингл-миксте, где сильнейший состав России по традиции соревновался с пятыми составами соперников, т.к. большинство сборных делают упор на обычный микст и не могут собрать два сильных состава на оба микста. А Россия может.