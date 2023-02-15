Вольфганг Пихлер о Йоханнесе Бо: «Я никогда не видел никого, подобного ему. Он лучше Бьорндалена и Фуркада»

Немецкий тренер считает норвежца лучшим биатлонистом в истории.

«Я никогда не видел никого, подобного ему. Он лучше и лучше . Лучший из всех. В этом году выиграл почти все гонки», – сказал Пихлер.

Йоханнес Бо на ЧМ-2023, проходящем в Оберхофе, выиграл уже четыре золотых медали. Всего на его счету 16 золотых наград чемпионатов мира и 5 – Олимпийских игр.

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена