Вольфганг Пихлер о Йоханнесе Бо: «Я никогда не видел никого, подобного ему. Он лучше Бьорндалена и Фуркада»
Немецкий тренер Вольфганг Пихлер считает норвежца Йоханнеса Бо лучшим биатлонистом в истории.
«Я никогда не видел никого, подобного ему. Он лучше Уле Эйнара Бьорндалена и лучше Мартена Фуркада. Лучший из всех. В этом году выиграл почти все гонки», – сказал Пихлер.
Йоханнес Бо на ЧМ-2023, проходящем в Оберхофе, выиграл уже четыре золотых медали. Всего на его счету 16 золотых наград чемпионатов мира и 5 – Олимпийских игр.
Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена
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