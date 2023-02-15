Вольфганг Пихлер о Йоханнесе Бо: «Я никогда не видел никого, подобного ему. Он лучше Бьорндалена и Фуркада»

Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии Вольфганг Пихлер Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Немецкий тренер Вольфганг Пихлер считает норвежца Йоханнеса Бо лучшим биатлонистом в истории. 

«Я никогда не видел никого, подобного ему. Он лучше Уле Эйнара Бьорндалена и лучше Мартена Фуркада. Лучший из всех. В этом году выиграл почти все гонки», – сказал Пихлер. 

Йоханнес Бо на ЧМ-2023, проходящем в Оберхофе, выиграл уже четыре золотых медали. Всего на его счету 16 золотых наград чемпионатов мира и 5 – Олимпийских игр. 

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена

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13 комментариев

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nik. nikonov
Против Бьёрна был Пуаре, куча немцев, наши парни, против Фуркада Свенсен, Шипулин, Шемп и Пайфер, братья Бо. А у рыжего в этом сезоне нет соперников.
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alpa4ino86
Ему бы попробовать силы в лыжных гонках, мне кажется он там бы многих подвинул, возможно даже и своего тёзку)
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Артем_
Легенда!
0
0
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Xell
Скорее соглашусь с тем, что это лучший индивидуальный сезон одного биатлониста в истории.
+3
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+2
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starichok77
Ответ petr
Ты в биатлоне круче Пихлера?
несомненно)))))))))))))))))))))
+3
0
+3
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petr
Ответ Ебздрогыч
Очень смелое и спорное заявление
Ты в биатлоне круче Пихлера?
+5
0
+5
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maxell
Ответ 5658y8bs5f
Преимущество ногами у него на самом деле фееричное, хотя Уле выигрывал индивидуалку с 3, но и Бе вчера мог себе позволить 3 промаха.
Да ИГ многие выигрывали с двумя промахами,здесь ничего удивительного нет,просто мне этот ЧМ по конкуренции скорее ЧЕ напоминает,слишком сдали многие после Пекина
+4
0
+4
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5658y8bs5f
Преимущество ногами у него на самом деле фееричное, хотя Уле выигрывал индивидуалку с 3, но и Бе вчера мог себе позволить 3 промаха.
+10
0
+10
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starichok77
Ответ Ебздрогыч
Очень смелое и спорное заявление
и в чем оно спорное?
+4
-1
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Бобынин
Полностью согласен с Вольфгангом Амадеем Пихлером.
+6
-4
+2
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Viks
Пихлер прав, говоря о Йосе в этом сезоне.
+6
-3
+3
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NoWar
Ответ Ебздрогыч
Очень смелое и спорное заявление
Пихлер на своем веку много повидал отличных биатлонистов - знает о чем говорит.
+14
-2
+12
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Ебздрогыч
Очень смелое и спорное заявление
+6
-5
+1
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