Кентен Фийон-Майе: «С норвежцами и так сложно соперничать, но когда у них лыжи лучше – это вообще ужасно»

Французский биатлонист прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2023 в Оберхофе, где стал четвертым.

«Мне нечего особо сказать об этом четвертом месте, оно меня угнетает. Этот последний промах... Да и лыжи у нас были не такие, чтобы соперничать с норвежцами.

Я выдал максимум, но занял худшее место. У меня было мало информации, потому что я бежал в начале, снег был медленный, гонка сложная, а этот промах стоил мне слишком дорого.

Я хотел эту медаль, но теперь поздно что-то делать. С норвежцами и так сложно соперничать, но когда у них лыжи лучше – это вообще ужасно», – рассказал Фийон-Майе.