Кентен Фийон-Майе: «С норвежцами и так сложно соперничать, но когда у них лыжи лучше – это вообще ужасно»

Теги сборная Норвегии сборная Франции Кентен Фийон-Майе ЧМ-2023 Биатлон

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2023 в Оберхофе, где стал четвертым.

«Мне нечего особо сказать об этом четвертом месте, оно меня угнетает. Этот последний промах... Да и лыжи у нас были не такие, чтобы соперничать с норвежцами.

Я выдал максимум, но занял худшее место. У меня было мало информации, потому что я бежал в начале, снег был медленный, гонка сложная, а этот промах стоил мне слишком дорого.

Я хотел эту медаль, но теперь поздно что-то делать. С норвежцами и так сложно соперничать, но когда у них лыжи лучше – это вообще ужасно», – рассказал Фийон-Майе.

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4 комментария

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or.om
Ответ Герман Гевейлер
Кентен, а зачем надо было носиться бешено в ГП, когда уже все было ясно? Может, этих силенок и не хватило, а? Сам понимаешь, что в прошлом сезоне - помимо таланта и адской работы - тебе еще и очень-очень повезло. А реально-то до БХГ не дотянул бы и тогда. Вот и психуешь теперь.
Простите, а в каком плане повезло?
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Герман Гевейлер
Кентен, а зачем надо было носиться бешено в ГП, когда уже все было ясно? Может, этих силенок и не хватило, а? Сам понимаешь, что в прошлом сезоне - помимо таланта и адской работы - тебе еще и очень-очень повезло. А реально-то до БХГ не дотянул бы и тогда. Вот и психуешь теперь.
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Xell
Записывайся в хейтеры норвежцев на спортсру. Еще не поздно))
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Minuvert
Они их тоже лекарством от астмы смазывают
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