Чемпионат мира. Гонка преследования. Финелло был быстрейшим на лыжне, Йоханнес Бо – лучший по чистому времени пасьюта

Швейцарский биатлонист Жереми Финелло был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Гонка преследования

Мужчины

Лыжный ход

1. Жереми Финелло (Швейцария) – 29.26,1

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15,2

3. Бенедикт Долль (Германия) – 31,7

4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 32,0

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 33,8

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 34,6

7. Йоханнес Бо (Норвегия) – 37,6

8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 39,4

9. Фабьен Клод (Франция) – 45,6

10. Тарьей Бо (Норвегия) – 46,5...

18. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.13,4

Чистое время пасьюта

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 33.34,5

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 31,2

3. Бенедикт Долль (Германия) – 35,8

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 41,1

5. Роман Реес (Германия) – 1.14,5

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.14,7

7. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.22,1

8. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.23,5

9. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.28,1

10. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.29,1

Скорострельность

1. Симон Эдер (Австрия) – 1.29,7 (1)

2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.31,3 (5)

3. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.32,1 (4)

4. Юстус Штрелов (Германия) – 1.37,7 (1)

5. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.39,4 (1)

6. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – 1.40,0 (6)...

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.41,0 (0)...

25. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.48,3 (0)...

37. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.53,0 (2)

Без промахов гонку прошли норвежцы Йоханнес Бо и Стурла Хольм Лагрейд.