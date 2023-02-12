Чемпионат мира. Гонка преследования. Финелло был быстрейшим на лыжне, Йоханнес Бо – лучший по чистому времени пасьюта
Швейцарский биатлонист Жереми Финелло был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Гонка преследования
Мужчины
Лыжный ход
1. Жереми Финелло (Швейцария) – 29.26,1
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15,2
3. Бенедикт Долль (Германия) – 31,7
4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 32,0
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 33,8
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 34,6
7. Йоханнес Бо (Норвегия) – 37,6
8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 39,4
9. Фабьен Клод (Франция) – 45,6
10. Тарьей Бо (Норвегия) – 46,5...
18. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.13,4
Чистое время пасьюта
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 33.34,5
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 31,2
3. Бенедикт Долль (Германия) – 35,8
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 41,1
5. Роман Реес (Германия) – 1.14,5
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.14,7
7. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.22,1
8. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.23,5
9. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.28,1
10. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.29,1
Скорострельность
1. Симон Эдер (Австрия) – 1.29,7 (1)
2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.31,3 (5)
3. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.32,1 (4)
4. Юстус Штрелов (Германия) – 1.37,7 (1)
5. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.39,4 (1)
6. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – 1.40,0 (6)...
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.41,0 (0)...
25. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.48,3 (0)...
37. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.53,0 (2)
Без промахов гонку прошли норвежцы Йоханнес Бо и Стурла Хольм Лагрейд.
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