Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Йоханнес Бо показал лучший ход, опередив Финелло на 1 минуту 46 секунд, Лапшин – третий по скорострельности

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции сборная Швейцарии Тимофей Лапшин Тарьей Бо сборная Канады сборная Словении сборная Чехии сборная Южной Кореи Бенедикт Долль Йоханнес Бо Жереми Финелло Ветле Шостад Кристиансен Кентен Фийон-Майе Кристиан Гоу Себастьян Самуэльссон Мартин Понсилуома Филипп Наврат Миха Довжан Эндре Стремсхайм Стурла Хольм Лагрейд Томаш Микишка Йонаш Маречек Оберхоф Адам Раннелс Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Индивидуальная гонка

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 44.30,9

2. Жереми Финелло (Швейцария) – 1.46,4

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.53,7

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.59,0

5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 2.17,1

6. Тарьей Бо (Норвегия) – 2.19,5

7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2.35,8

8. Филипп Наврат (Германия) – 2.55,3

9. Бенедикт Долль (Германия) – 3.04,3

10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 3.14,0...

80. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 7.40,3

Скорострельность

1. Кристиан Гоу (Канада) – 1.23,8 (6)

2. Миха Довжан (Словения) – 1.31,3 (4)

3. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.31,4 (3)

4. Адам Раннелс (Канада) – 1.34,3 (2)

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.35,5 (3)

6-7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.37,8 (1)

6-7. Томаш Микишка (Чехия) – 1.37,8 (2)

8. Йонаш Маречек (Чехия) – 1.39,0 (4)

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.39,2 (1)...

43. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.54,7 (1)

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vicing Charlsson
Тут дело не только в силе Йоси, ещё и в слабости соперников. Ни в лыжах ни в биатлоне один топовый спортсмен у другого топа столько не выигрывает. Йося дал шанс в спринте допустив 1 промах, сегодня 2, в смешанке, и никто не смог воспользоваться. Такого спада в мировом биатлоне никогда не было. У женщин попробуй допустить промах, тут же накажут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yasvetik
Ответ regnengeist
нет, взять индивидуалку с 3-мя - не нонсенс. бывает. тот же Бьорндален в 2009.
Тут надо смотреть сколько промахов у других было. Само по себе количество промахов у победителей ни о чем не говорит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
regnengeist
Ответ Xell
Боюсь скоро будем радоваться двум промахам Рыжего)) Так как скоро он и с 3—4сможет выигрывать. А ведь в ИГ оооочень сложно для Обычных нормальных людей, отыграть даже 1промах.
нет, взять индивидуалку с 3-мя - не нонсенс. бывает. тот же Бьорндален в 2009.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
starichok77
Финьон Бульон совсем раскис на финише
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gondeira
Уже и не стесняются.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ Brigande
Это даже до смешного феноменально )
Рыжий даже не вспотел. С улыбкой банан схавал)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ Chernich
Да уж, такого я ещё не видела.
Боюсь скоро будем радоваться двум промахам Рыжего)) Так как скоро он и с 3—4сможет выигрывать. А ведь в ИГ оооочень сложно для Обычных нормальных людей, отыграть даже 1промах.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chernich
Да уж, такого я ещё не видела.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brigande
Это даже до смешного феноменально )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий