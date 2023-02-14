Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Йоханнес Бо показал лучший ход, опередив Финелло на 1 минуту 46 секунд, Лапшин – третий по скорострельности

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Индивидуальная гонка

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 44.30,9

2. Жереми Финелло (Швейцария) – 1.46,4

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.53,7

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.59,0

5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 2.17,1

6. Тарьей Бо (Норвегия) – 2.19,5

7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2.35,8

8. Филипп Наврат (Германия) – 2.55,3

9. Бенедикт Долль (Германия) – 3.04,3

10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 3.14,0...

80. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 7.40,3

Скорострельность

1. Кристиан Гоу (Канада) – 1.23,8 (6)

2. Миха Довжан (Словения) – 1.31,3 (4)

3. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.31,4 (3)

4. Адам Раннелс (Канада) – 1.34,3 (2)

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.35,5 (3)

6-7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.37,8 (1)

6-7. Томаш Микишка (Чехия) – 1.37,8 (2)

8. Йонаш Маречек (Чехия) – 1.39,0 (4)

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.39,2 (1)...

43. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.54,7 (1)