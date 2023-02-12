Дмитрий Васильев: «Не вижу искренности в словах Фуркада. О нем стали потихоньку забывать, и это хороший повод, чтобы напомнить о себе»

Теги Мартен Фуркад Дмитрий Васильев Париж-2024 Политика Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на слова Мартена Фуркада, который поддержал возможное возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.

«Искренности в его заявлении я не вижу. Этот человек, если не с ненавистью, то недоброжелательно отзывался о российских биатлонистах. В частности о Логинове, которого Фуркад просто затравил, когда Александр обыграл его на чемпионате мира.

Что Фуркад тогда вытворял! Какие только заявления он тогда не делал! Говорил, что Логинов не должен выступать. Почему‑то Фуркад решил тогда, что он последняя инстанция, что только он должен решать эти вопросы.

Но Логинов‑то законно отбыл свою дисквалификацию, все как положено, и стал дальше выступать, как это положено по закону. Но Фуркад его травил откровенно, и к нему еще братья Бе, его дружки, присоединились. Поэтому, повторюсь, в его искренность я не могу поверить.

Скорее всего, высказывания Фуркада связаны с тем, что о нем потихоньку начали забывать. Ему нужен пиар, нужна слава, и это хороший повод, чтобы напомнить о себе.

Когда человек высказывает полярную точку зрения, это всегда привлекает к себе внимание прессы. Думаю, с этим все это и связано.

Просто, если человек все время говорит одно, а потом внезапно на 180 градусов меняет позицию, это всегда вызывает настороженность», – сказал Васильев. 

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»

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23 комментария

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three hundred bucks
Ответ ribikorto
Пока один Васильев такой. Остальные на такие высказывания даже от намного менее известных спортсменов реагируют положительно. Впрочем неудивительно, Васильев всегда источал почти исключительно негатив.
https://www.sports.ru/biathlon/1114891881-zajczeva-o-tom-chto-furkad-vystupil-za-vozvrashhenie-rossijskix-sports.html?sl=1

:-)
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Лжетрофеич
Ответ Афанасия
Это о Васильеве уже никто не помнит, вернее о его спортивных результатах. Везде свои 5 копеек вставит
а о его спортивных результатах можно было бы и вспомнить в разрезе допинговых дел.
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Лжетрофеич
Васильев:Тихонов, матч века. Судьей предлагаю Гу.
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justbored
"Ему нужен пиар, нужна слава, и это хороший повод, чтобы напомнить о себе.

Когда человек высказывает полярную точку зрения, это всегда привлекает к себе внимание прессы."

Васильев раскрывает секреты собственного успеха ))
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MihuS
Маразмат уже не понимает, о чем речь, печально
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Iva_Nova
У Васильева мухи смешались с котлетами...
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Rumov
Фуркад и путиваськин.Легенда биатлона и кусок дерьма. Битва века.
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YOKODZUMA
Ответ M_i_t_y_a
Мне кажется, что Фуркаду вообще побоку, что о нем думает Васильев
Знает ли фуркад вообще о его существовании
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ribikorto
Ответ three hundred bucks
Спортивные и околоспортивные люди из рф на господсосе: "Хнык, русофобия, заговор, нас на западе никто не любит". Фуркад: "Считаю, что российских спортсменов нельзя отстранять" Те же люди: "Фуркад, иди на..." Торжество дипломатии просто.
Пока один Васильев такой. Остальные на такие высказывания даже от намного менее известных спортсменов реагируют положительно. Впрочем неудивительно, Васильев всегда источал почти исключительно негатив.
+1
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Олег Кузнецов
Васильев пусть записывается в группу поддержки Журовой и Марии Захаровой...
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Harutyun Manukyan
человек хоть как то пытается помочь спортсменам, а ему плюют в душу
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Koulmann
Васильев стал забывать как живет Европа в своих пердях.
Бордов с Фуркадом во Франции полно, в районе Альп.
Болельщики на ЧМ тоже помнят.
Он в комиссии спортсменов, имеет авторитет.

А кто такой Васильев?
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Sutekh Hexen
Очередная брехня и ложь от Васильева.
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Melnikov1968
Что бы не сказал Фуркад, все неладно. Выскажется плохо, обвинят в русофобии, скажет слова поддержки,заподозрят в неискренности. У Васильева только он сам правильный,все остальные с из’янами. С нетерпением жду его опусы о ЧМ по биатлону,он,наверняка,его не смотрит,но обязательно скажет какую-нибудь ерунду. Просто биатлонный Д’Артаньян.
+2
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Таймураз Гацалов
отсюда вопрос
кто такой Васильев?
+2
0
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fewral
Как можно быть таким м&₽зким как этот...
+4
0
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Подруга Вжика
По ходу Васильев сам боится, что о нём забудут. А Фуркад - один из поводов напомнить о себе.
+5
0
+5
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Hardy
пффф, Фуркад чётко отделяет все истории и на каждую имеет мнение. от слов относительно допинга он не отказывается. и не должен. и не Васильеву давать оценки его словах.
+4
0
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Arty K.
О Фуркаде продолжают помнить по всему миру. О тебе не помнят даже соотечественники, задумайся, Дима
+7
0
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Голос Губерниева
О Васильеве бы точно без Спортса уже давно все забыли. Но регулярное подванивание даёт свои плоды.
+5
0
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three hundred bucks
Спортивные и околоспортивные люди из рф на господсосе:
"Хнык, русофобия, заговор, нас на западе никто не любит".
Фуркад:
"Считаю, что российских спортсменов нельзя отстранять"
Те же люди:
"Фуркад, иди на..."

Торжество дипломатии просто.
+20
-3
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M_i_t_y_a
Мне кажется, что Фуркаду вообще побоку, что о нем думает Васильев
+20
-1
+19
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Афанасия
Это о Васильеве уже никто не помнит, вернее о его спортивных результатах. Везде свои 5 копеек вставит
+29
-2
+27
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