Дмитрий Васильев: «Не вижу искренности в словах Фуркада. О нем стали потихоньку забывать, и это хороший повод, чтобы напомнить о себе»

Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на слова , который поддержал возможное возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.

«Искренности в его заявлении я не вижу. Этот человек, если не с ненавистью, то недоброжелательно отзывался о российских биатлонистах. В частности о Логинове, которого Фуркад просто затравил, когда Александр обыграл его на чемпионате мира.

Что Фуркад тогда вытворял! Какие только заявления он тогда не делал! Говорил, что Логинов не должен выступать. Почему‑то Фуркад решил тогда, что он последняя инстанция, что только он должен решать эти вопросы.

Но Логинов‑то законно отбыл свою дисквалификацию, все как положено, и стал дальше выступать, как это положено по закону. Но Фуркад его травил откровенно, и к нему еще братья Бе, его дружки, присоединились. Поэтому, повторюсь, в его искренность я не могу поверить.

Скорее всего, высказывания Фуркада связаны с тем, что о нем потихоньку начали забывать. Ему нужен пиар, нужна слава, и это хороший повод, чтобы напомнить о себе.

Когда человек высказывает полярную точку зрения, это всегда привлекает к себе внимание прессы. Думаю, с этим все это и связано.

Просто, если человек все время говорит одно, а потом внезапно на 180 градусов меняет позицию, это всегда вызывает настороженность», – сказал Васильев.

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»