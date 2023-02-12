Тихонов о том, что Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов: «Во Франции есть люди, которые мыслят нормально. В отличие от отмороженных норвежцев»

Теги Александр Тихонов МОК Мартен Фуркад Париж-2024 Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал хорошим знаком позицию Мартена Фуркада по вопросу возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену.

«Считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения россиян и белорусов на соревнования», – заявил Фуркад. 

«Я с большим уважением относился к Фуркаду и во времена, когда он был действующим спортсменом. У него всегда были взвешенные интервью, он очень справедливо подходил ко всем вопросам.

Так что это очень хороший знак, оказывается, и во Франции есть люди, которые мыслят нормально. В отличие от отмороженных норвежцев», – сказал Тихонов.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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12 комментариев

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ivan 07
Дед переобулся. Два дня назад совсем другое говорил про Францию. Флюгер.
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Антон Кривоногов
Ответ Антон Александров
Условные русские были бы там же, где сейчас безусловные французы. Или еще хуже. Не смешите мои подковы Серохвостовым в створе с Йоханнесом ;))))))
Я про Женьку Гараничева говорил, когда он перед стрельбой на рубеже начинает приседать, считай всё, победа за нами.
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M P
Ответ Антон Кривоногов
Фуркад понимает что норги без наших прибили всех и в лыжах и в биатлоне, в одну калитку, кому интересна такая игра, скучно. Рыжему самому же интересней в створе, на зубах обыграть условного русского. А так выигрывать, в легкую, это просто уровень отборочных соревнований в колледже.
Типа «русские ракеты» не позволят Йоханнесу задвинуть этого самовлюбленного чувака на заслуженное третье место по всем параметрам?🤔 смешно, да.
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Xell
Бьорндален между прочим за нас. Но да у Тихонова все норги плохие, а он Бэтмен))
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Vicing Charlsson
Когда возник конфликт между Фуркадом и Логиновым, Тихонов громче всех критиковал Мартена. А теперь решил переобуцца, свадьба в Малиновке.
+4
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+4
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Антон Александров
Ответ sav187
Так норвежка Якобсен тоже выступила за возвращение российских спортсменов.
Разморозилась - сказал Тихонов
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Антон Александров
Ответ Антон Кривоногов
Фуркад понимает что норги без наших прибили всех и в лыжах и в биатлоне, в одну калитку, кому интересна такая игра, скучно. Рыжему самому же интересней в створе, на зубах обыграть условного русского. А так выигрывать, в легкую, это просто уровень отборочных соревнований в колледже.
Условные русские были бы там же, где сейчас безусловные французы. Или еще хуже. Не смешите мои подковы Серохвостовым в створе с Йоханнесом ;))))))
+9
-2
+7
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Murat11
Ответ sav187
Так норвежка Якобсен тоже выступила за возвращение российских спортсменов.
А теперь почитай, что ответили фуркаду бе и кристиансен
+1
-3
-2
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Антон Кривоногов
Фуркад понимает что норги без наших прибили всех и в лыжах и в биатлоне, в одну калитку, кому интересна такая игра, скучно. Рыжему самому же интересней в створе, на зубах обыграть условного русского. А так выигрывать, в легкую, это просто уровень отборочных соревнований в колледже.
+7
-3
+4
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NoWar
Врет и не краснеет! Тихонов любит и уважает только себя одного.
+2
-2
0
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Вадим Сидоров
Нам угодили значит нормальные. Неугодили - козлы.
+12
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sav187
Так норвежка Якобсен тоже выступила за возвращение российских спортсменов.
+9
-1
+8
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