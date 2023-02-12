Тихонов о том, что Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов: «Во Франции есть люди, которые мыслят нормально. В отличие от отмороженных норвежцев»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал хорошим знаком позицию Мартена Фуркада по вопросу возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену.
«Считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения россиян и белорусов на соревнования», – заявил Фуркад.
«Я с большим уважением относился к Фуркаду и во времена, когда он был действующим спортсменом. У него всегда были взвешенные интервью, он очень справедливо подходил ко всем вопросам.
Так что это очень хороший знак, оказывается, и во Франции есть люди, которые мыслят нормально. В отличие от отмороженных норвежцев», – сказал Тихонов.
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