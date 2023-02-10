Дениз Херманн-Вик: «Что-то невероятное – сделать два нуля в спринте на домашнем чемпионате мира и выиграть золото. У меня нет слов, это чистое счастье»
Немецкая биатлонистка Дениз Херманн-Вик прокомментировала свою победу в спринте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.
«Что-то невероятное – сделать два нуля в спринте на домашнем чемпионате мира и выиграть золотую медаль. У меня нет слов. Это чистое счастье!
Я знала, что нахожусь в хорошей форме и все возможно. Прошлой ночью я не очень хорошо спала, но пыталась оставаться сосредоточенной и спокойной. Хорошая музыка на стадионе, зрители, моя семья тоже здесь. Это сумасшествие. Я старалась наслаждаться атмосферой, но в то же время очень нервничала.
Каждый раз, когда кажется, что победить будет легче, на самом деле гораздо сложнее. Я готовилась к этому событию, но не знала, как все будет. Для меня и всей команды это первый домашний чемпионат мира. Нужно быть настроенной на соревнования и сосредоточенной. Сегодня все сложилось и сработало очень хорошо.
Это был волшебный момент, победа дома – лучшее чувство», – сказала Херманн-Вик.
немцы это немцы ... у них всегда можно поспорить кто лучший, возможно Денизка соберет свип всех некомандных дисциплин первой в эпоху 4 личек на одном старте, включая оба пола