Дениз Херманн-Вик: «Что-то невероятное – сделать два нуля в спринте на домашнем чемпионате мира и выиграть золото. У меня нет слов, это чистое счастье»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Германии жен Дениз Херманн-Вик Биатлон

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн-Вик прокомментировала свою победу в спринте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

«Что-то невероятное – сделать два нуля в спринте на домашнем чемпионате мира и выиграть золотую медаль. У меня нет слов. Это чистое счастье!

Я знала, что нахожусь в хорошей форме и все возможно. Прошлой ночью я не очень хорошо спала, но пыталась оставаться сосредоточенной и спокойной. Хорошая музыка на стадионе, зрители, моя семья тоже здесь. Это сумасшествие. Я старалась наслаждаться атмосферой, но в то же время очень нервничала.

Каждый раз, когда кажется, что победить будет легче, на самом деле гораздо сложнее. Я готовилась к этому событию, но не знала, как все будет. Для меня и всей команды это первый домашний чемпионат мира. Нужно быть настроенной на соревнования и сосредоточенной. Сегодня все сложилось и сработало очень хорошо.

Это был волшебный момент, победа дома – лучшее чувство», – сказала Херманн-Вик.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RYBvsSAB
3 гонки есть чтобы стать лучше Дальмайер и Нойнер, иначе без шансов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RYBvsSAB
как продолжение своих последних комментариев

немцы это немцы ... у них всегда можно поспорить кто лучший, возможно Денизка соберет свип всех некомандных дисциплин первой в эпоху 4 личек на одном старте, включая оба пола
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eduard Rastryopin
Самая титулованная биатлонистка перешедшая из классических лыжных гонок?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maxell
Самые искренние поздравления 🥳
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий