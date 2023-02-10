Дениз Херманн-Вик: «Что-то невероятное – сделать два нуля в спринте на домашнем чемпионате мира и выиграть золото. У меня нет слов, это чистое счастье»

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн-Вик прокомментировала свою победу в спринте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

«Что-то невероятное – сделать два нуля в спринте на домашнем чемпионате мира и выиграть золотую медаль. У меня нет слов. Это чистое счастье!

Я знала, что нахожусь в хорошей форме и все возможно. Прошлой ночью я не очень хорошо спала, но пыталась оставаться сосредоточенной и спокойной. Хорошая музыка на стадионе, зрители, моя семья тоже здесь. Это сумасшествие. Я старалась наслаждаться атмосферой, но в то же время очень нервничала.

Каждый раз, когда кажется, что победить будет легче, на самом деле гораздо сложнее. Я готовилась к этому событию, но не знала, как все будет. Для меня и всей команды это первый домашний чемпионат мира. Нужно быть настроенной на соревнования и сосредоточенной. Сегодня все сложилось и сработало очень хорошо.

Это был волшебный момент, победа дома – лучшее чувство», – сказала Херманн-Вик.