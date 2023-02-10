Чемпионат мира. Спринт. Херманн-Вик была быстрейшей на лыжне, Ройселанн и Ханна Оберг проиграли 13 секунд, Лампич – 50

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн-Вик показала лучший лыжный ход в спринте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 19.26,7

2. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 12,7

3. Ханна Оберг (Швеция) – 13,4

4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 19,7

5. Жюлия Симон (Франция) – 23,0

6. Лиза Виттоцци (Италия) – 26,7

7. Эльвира Оберг (Швеция) – 28,0

8. (Норвегия) – 33,5

9. (Франция) – 33,9

10. (Франция) – 38,5

11. Линн Перссон (Швеция) – 38,6

12. София Шнайдер (Германия) – 40,4...

17. Анамария Лампич (Словения) – 50,5

Общее время стрельбы

1. Алла Гиленко (Молдова) – 45,5 (2)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 46,6 (1)

3. Валентина Димитрова (Болгария) – 48,5 (2)

4. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 48,9 (1)

5. Линн Перссон (Швеция) – 50,0 (0)

6. Ребекка Пасслер (Италия) – 50,5 (1)

7. Елена Чиркова (Румыния) – 50,6 (3)

8. Дуня Здоуц (Австрия) – 52,0 (2)...

13. Жюлия Симон (Франция) – 52,9 (2)

14. Ханна Оберг (Швеция) – 53,0 (0)...

20. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 53,6 (1)...

27. Маркета Давидова (Чехия) – 56,0 (0)...

42. Лиза Виттоцци (Италия) – 58,5 (1)

43. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 58,9 (2)...

49. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.00,0 (2)...

53. (Германия) – 1.00,5 (0)...

84. Анамария Лампич (Словения) – 1.12,8 (4)