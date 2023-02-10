Чемпионат мира. Спринт. Херманн-Вик была быстрейшей на лыжне, Ройселанн и Ханна Оберг проиграли 13 секунд, Лампич – 50
Немецкая биатлонистка Дениз Херманн-Вик показала лучший лыжный ход в спринте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 19.26,7
2. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 12,7
3. Ханна Оберг (Швеция) – 13,4
4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 19,7
5. Жюлия Симон (Франция) – 23,0
6. Лиза Виттоцци (Италия) – 26,7
7. Эльвира Оберг (Швеция) – 28,0
8. Ида Лиен (Норвегия) – 33,5
9. Софи Шово (Франция) – 33,9
10. Хло Шевалье (Франция) – 38,5
11. Линн Перссон (Швеция) – 38,6
12. София Шнайдер (Германия) – 40,4...
17. Анамария Лампич (Словения) – 50,5
Общее время стрельбы
1. Алла Гиленко (Молдова) – 45,5 (2)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 46,6 (1)
3. Валентина Димитрова (Болгария) – 48,5 (2)
4. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 48,9 (1)
5. Линн Перссон (Швеция) – 50,0 (0)
6. Ребекка Пасслер (Италия) – 50,5 (1)
7. Елена Чиркова (Румыния) – 50,6 (3)
8. Дуня Здоуц (Австрия) – 52,0 (2)...
13. Жюлия Симон (Франция) – 52,9 (2)
14. Ханна Оберг (Швеция) – 53,0 (0)...
20. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 53,6 (1)...
27. Маркета Давидова (Чехия) – 56,0 (0)...
42. Лиза Виттоцци (Италия) – 58,5 (1)
43. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 58,9 (2)...
49. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.00,0 (2)...
53. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 1.00,5 (0)...
84. Анамария Лампич (Словения) – 1.12,8 (4)
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