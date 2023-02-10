Самуэльссон о пикировке с Йоханнесом Бо: «Думаю, мы оба считаем, что здорово немного покидаться какашками в СМИ»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Швеции Петтер Нортуг Тарьей Бо Йоханнес Бо Себастьян Самуэльссон контент Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о пикировке с норвежцем Йоханнесом Бо на чемпионате мира в Оберхофе.

Перед смешанной эстафетой Самуэльссон заявил, что не боится Бо. Норвегия выиграла эстафету, а Самуэльссон пробежал три штрафных круга на своем этапе. После гонки Бо сказал, что швед это заслужил.

«Я ожидал, что последует такой комментарий. Если ты в игре, то должен держать удар. Давайте будем честны, Йоханнес часто выигрывает. Так что мне часто приходится принимать обратные колкости в этой словесной войне.

Думаю, мы оба считаем, что здорово немного покидаться какашками в СМИ. Мы в полную силу выкладываемся на лыжне, а за ее пределами мы хорошие друзья», – сказал Самуэльссон.

«Я выполняю роль старшего брата по отношению к младшему брату – Швеции. Вечно надоедливому младшему брату, которого всегда побеждают», – пошутил Бо.

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг прокомментировал «конфликт» между Себастьяном и Йоханнесом.

«Приятно видеть, что есть те, кто принял эстафету, и поэтому отрадно, что норвежская команда находится в форме.

Небольшие интриги, обмен колкостями с обеих сторон – это то, что нужно публике и спорту. Это радует сердце спортсмена, у которого было много битв со Швецией», – отметил Нортуг.

«Себбе – очень хороший парень. Часто, когда мы читаем его высказывания, они выглядят очень резкими. Но если вы посмотрите видео, то увидите, что он обычно смеется, когда говорит это», – добавил Тарьей Бо.

Йоханнес Бо: «Мне не жаль Самуэльссона. Нужно выдерживать давление, когда ты бежишь на высшем уровне»

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3 комментария

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expertmer2020
Главное, чтобы они были тёплые, весёлые и большие. .
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Элси Ринген
Ну это, конечно, здорово: писать слова "какашками" в СМИ. Просто прелесть!
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expertmer2020
А СМИ и рады - кидай быстрее, выше, сильнее и вместе.
+3
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