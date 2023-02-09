Йоханнес Бо: «Мне не жаль Самуэльссона. Нужно выдерживать давление, когда ты бежишь на высшем уровне»

Норвежский биатлонист прокомментировал неудачу шведа на четвертом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Самуэльссон на первой стрельбе зашел на три штрафных круга.

Перед гонкой Самуэльссон удивлялся, что норвежцы поставили на четвертый этап Йоханнеса, потому что был бы для него опаснее.

– Забавно, что он так говорил про меня. Так что я скажу, что все заслуженно.

– Тебе его не жаль?

– Нет. Ну или совсем немножко. Нужно выдерживать давление, когда ты бежишь на высшем уровне. Это урок для Себастьяна и, конечно, печаль для сборной Швеции, – сказал Бо.