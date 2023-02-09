Йоханнес Бо: «Мне не жаль Самуэльссона. Нужно выдерживать давление, когда ты бежишь на высшем уровне»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Швеции Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Себастьян Самуэльссон Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал неудачу шведа Себастьяна Самуэльссона на четвертом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Самуэльссон на первой стрельбе зашел на три штрафных круга.

Перед гонкой Самуэльссон удивлялся, что норвежцы поставили на четвертый этап Йоханнеса, потому что Ветле Шостад Кристиансен был бы для него опаснее.

– Забавно, что он так говорил про меня. Так что я скажу, что все заслуженно.

– Тебе его не жаль?

– Нет. Ну или совсем немножко. Нужно выдерживать давление, когда ты бежишь на высшем уровне. Это урок для Себастьяна и, конечно, печаль для сборной Швеции, – сказал Бо.

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8 комментариев

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ponom4reffa
У нас с Йоханнесом схожее мнение. Самуэльсона не жалко.
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Grigoriy_Kulikov
Когда себа покается за свои грехи тоды ему зачтётся.
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expertmer2020
Надо было пожалеть - было бы больнее.
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Chernich
Ух ты, на высшем уровне? Ктоб говорил, а вчера в твоём исполнение, что было? Йоханнес тебе с твоим талантом надо было просто выйти и сделать как ты умеешь и все, а ты учудил. Золото ЗАСЛУЖИЛ только один человек и это не ты!
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tRIFF
Хаха, лузер
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ОлЬчИк
А за что его жалеть? Все правильно Йоханес сказал!
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Евгений - 79
В общем жизнь в очередной раз преподнесла шведу урок за длинный язык. Справедливо
+8
-1
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Огюст
Мне то же не жаль Самуэльссона - слишком много болтает лишнего про других, лучше бы больше молчал да тренировался !
+9
-2
+7
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