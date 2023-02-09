Йоханнес Бо: «Мне не жаль Самуэльссона. Нужно выдерживать давление, когда ты бежишь на высшем уровне»
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал неудачу шведа Себастьяна Самуэльссона на четвертом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.
Самуэльссон на первой стрельбе зашел на три штрафных круга.
Перед гонкой Самуэльссон удивлялся, что норвежцы поставили на четвертый этап Йоханнеса, потому что Ветле Шостад Кристиансен был бы для него опаснее.
– Забавно, что он так говорил про меня. Так что я скажу, что все заслуженно.
– Тебе его не жаль?
– Нет. Ну или совсем немножко. Нужно выдерживать давление, когда ты бежишь на высшем уровне. Это урок для Себастьяна и, конечно, печаль для сборной Швеции, – сказал Бо.
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