Лагрейд о возможном возвращении российских спортсменов: «Ничего не изменилось, поэтому они должны быть отстранены»

Норвежские биатлонисты и выступили против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

– Ситуация в мире зашла в тупик, так что я не знаю, что МОК собирается из этого извлечь, но посмотрим. Грустно, что это наносит ущерб отдельным людям, но идут боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru). Жаль, что так происходит.

– Ты считаешь, что они по-прежнему должны быть отстранены?

– На этот счет могла бы быть дискуссия, но ответ – да, – сказала Ульсбю-Ройселанн.

«Ничего не изменилось, поэтому я по-прежнему поддерживаю предыдущий аргумент о том, что они должны быть отстранены.

Но если есть какие-то веские аргументы в пользу того, чтобы снова допустить их до участия [в соревнованиях], то я могу пересмотреть свою точку зрения», – отметил Лагрейд.

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