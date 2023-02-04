Лагрейд о возможном возвращении российских спортсменов: «Ничего не изменилось, поэтому они должны быть отстранены»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен Марте Ульсбю-Ройселанн Политика Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежские биатлонисты Марте Ульсбю-Ройселанн и Стурла Хольм Лагрейд выступили против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

– Ситуация в мире зашла в тупик, так что я не знаю, что МОК собирается из этого извлечь, но посмотрим. Грустно, что это наносит ущерб отдельным людям, но идут боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru). Жаль, что так происходит.

– Ты считаешь, что они по-прежнему должны быть отстранены?

– На этот счет могла бы быть дискуссия, но ответ – да, – сказала Ульсбю-Ройселанн.

«Ничего не изменилось, поэтому я по-прежнему поддерживаю предыдущий аргумент о том, что они должны быть отстранены.

Но если есть какие-то веские аргументы в пользу того, чтобы снова допустить их до участия [в соревнованиях], то я могу пересмотреть свою точку зрения», – отметил Лагрейд.

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4 комментария

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Макар Телятгонялов
Они что думают, если наши спортсмены воинские звания носят, значит они воюют на Донбассе? Я их логику понять не могу.
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Великий Алонсо
Хотелось бы услышать мнение Свендсена, почему то есть ощущение, что он не такой пришибленный как эти
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ОлесяОлеська
Норвежская метадичка снова подъехала. Он умеют хоть реально видеть мировую обстановку и что вообще происходит вокруг? Почему подджигается все республики которые граничат с Россией - Армения, Азербайджан, Казахстан ... , и те страны которые хоть как-то поддерживают с нами связь.
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Афанасия
Норвегия, Польша, Украина - три братских народа!)
+3
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