Зайцева о словах братьев Бо: «Им нравится выступать на соревнованиях, где нет наших спортсменов и конкуренции. Сейчас там «чемпионат Норвегии»

Теги Ольга Зайцева Кубок мира по биатлону сборная России сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Политика Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала слова норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо, выступивших против возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Комментарии спортсменов я считаю лишним. Думаю, что со своей точки они не имеют права высказываться, так как они из спорта делают политику. Спорт – это все-таки не политика. Он должен отдельно быть. Спорт за объединение, за мир и вообще не должно быть таких конфликтов.

И то, что они там будут бойкотировать, это будет их решение. Бойкоты ничего хорошего не сделают. Если хотят бойкотировать, пускай бойкотируют. Я считаю, что все должны участвовать на Олимпийских играх. Спортсмены не должны быть виноваты. Они должны свое дело делать.

Но не должно быть таких условий, что мы должны говорить о том, что наше правительство плохое. Это нечестно, так нельзя делать. Все решения будет принимать руководство нашей страны.

Пусть иностранные спортсмены говорят, что хотят. Я против их высказываний и считаю, что они не правы. Они должны, наоборот, поддерживать спортсменов других стран и идти за спорт. Они не политики, чтобы обсуждать все реально.

Просто им нравится выступать на соревнованиях, где нет наших спортсменов и конкуренции. Сейчас там происходит «чемпионат Норвегии». В некоторых эстафетах проигрыши по полторы минуты бывают. Когда присутствовала наша страна, таких проигрышей никогда не было. Мы составляли конкуренцию. Наверное, им так комфортно бегать без конкуренции. Поэтому они так высказываются. Но так высказываются только слабаки.

Каждый свой интерес представляет. Но все будет решаться главными людьми этих стран, – сказала Зайцева.

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17 комментариев

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MagnusEinar
Ответ Total_90
от туда
Конкретный источник можно? Или повторяете за Васильевым и Тихоновым?
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притвиц
Честно сказать подергать за усы братанов Бе , после Шипулина, в некоторых гонках, особо никому из наших и не удавалось.
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Total_90
Ответ MagnusEinar
Откуда инфа?
от туда
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MagnusEinar
Ответ Total_90
ещё бы они были слабаки. Там же все астматики, им фармакология поддерживае здоровье
Откуда инфа?
+2
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Lanc
Аргентина, вообще, выиграла ЧМ по футболу, из-за того, что наши не участвовали.
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Hardy
Зайцева после всего, что наговорила до этого, будет читать нотации остальным? Вообще нерукопожатная.
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Hardy
Уж биатлонисты, конечно, угроза #1 для норвежцев 🤣
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Total_90
Ответ maripous
Я бы не стала столь категорично утверждать, что норги- слабаки. Особенно по сравнению с нашими. И они нам ничего не должны. У них свои резоны.
ещё бы они были слабаки. Там же все астматики, им фармакология поддерживае здоровье
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Total_90
У некоторых комментаторов спортса хромает с оъективностью. Это либо слабоумие, либо лицемерие
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Великий Алонсо
Что она несёт? Кто там с Йоханнесом бороться собрался, Латыпов или Поварницын? 🤡🤡🤡🤡
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maripous
Я бы не стала столь категорично утверждать, что норги- слабаки. Особенно по сравнению с нашими.
И они нам ничего не должны. У них свои резоны.
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oleg9999
В депутаты хочет, не брать! Имидж дороже.
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JL JL
Одна из самых главных персонажей, которым подсовывают самые-самые длинные методички. Прям безразмерные.
Не знаю, может, самая падкая на монетку, ведь чем длиннее пустопорожняя тирада, тем больше барыш?
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Погладь быка
Из всех ныне не выступающих боятся они только Динару и Антона.
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СТАТИСТИКА 100
Сккзала и покушала соль
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Under
Спорт это всё-таки не политика.
Все решения будет принимать руководство нашей страны.
Ясно-понятно.
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Bartez1986
ну да, раньше то они нашим все время проигрывали, прям без шансов
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