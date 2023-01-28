«Так выглядят 5 тысячных секунды». СБР показал фотофиниш Серохвостова и Смольского

Теги сборная России Союз биатлонистов России фото сборная Беларуси Антон Смольский Даниил Серохвостов Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов и белорус Антон Смольский финишировали с разницей в 0,005 секунды в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

По итогам фотофиниша Смольский занял в гонке второе место, Серохвостов – третье.

«Так выглядят 5 тысячных секунды», – написали в телеграм-канале Союза биатлонистов России, опубликовав снимок фотофиниша.

❄️ PARI Кубок Содружества. Латыпов выиграл гонку преследования, Смольский опередил Серохвостова на 0,005 секунды в борьбе за серебро

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16 комментариев

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tanusha
Ответ Olga.t
У Смольского размер ноги больше, поэтому носок ботинка впереди) Что прописано в биатлонных правилах про сотые доли секунды? Вспомнилась история с Юха Мието и последующим изменением правил в лыжных гонках.
Здесь разница в ТЫСЯЧНЫХ! Это вообще ни о чём! Надо было два серебра вручать. А вот в конькобежном спорте учитывают даже тысячные
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tanusha
Ответ Gondeira
под гимн другой страны - не обязан тем более, что ее не особо и уважаешь
Вы никогда не замечали на международных соревнованиях, что спортсмены всех стран снимают шапки, какой бы гимн ни играл? А про не особое уважение к России Вам сам Антон сказал?
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Погладь быка
Ответ re#mn
колхозник, шапочку надо снимать когда играют любой гимн , всех под одну гребенку не гребут
Что поделать с Серохвостом. Простой, деревенский парень.
0
-2
-2
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Погладь быка
Ответ Gondeira
под гимн другой страны - не обязан тем более, что ее не особо и уважаешь
Первый раз подписываюсь под вашими словами.
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Погладь быка
Не забалуют у Антона салаги.
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-3
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re#mn
Ответ volga_olga
Это говорит только о бескультурье.
не только
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-1
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re#mn
Ответ Gondeira
под гимн другой страны - не обязан тем более, что ее не особо и уважаешь
вот и хорошо,принципиальный значит, почему бы ему тогда не отказаться и от призовых заодно, выразить тсз свою гражданскую позицию
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Погладь быка
Антон, Мужчина. Гордимся.
0
-2
-2
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volga_olga
Ответ Gondeira
под гимн другой страны - не обязан тем более, что ее не особо и уважаешь
Это говорит только о бескультурье.
+3
-2
+1
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ОлесяОлеська
Причём тут секунды? Тут только фото по ботинку надо. Кадр ужасный, ничё не видно, а вот после финиша во время гонки показали другую картинку - там отличное фото и чётко видны носки ботинок : у Смольского явно впереди была ножка.
+2
-1
+1
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Gondeira
Ответ re#mn
колхозник, шапочку надо снимать когда играют любой гимн , всех под одну гребенку не гребут
под гимн другой страны - не обязан
тем более, что ее не особо и уважаешь
+1
-7
-6
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TBFTT
Какие на хер 0,005???В спорте больше 0,01 не считают. По крайней мере в биатлоне.
+3
-2
+1
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Luna02
жаль,что не дали 2 серебра,оба достойны .
+8
0
+8
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re#mn
колхозник, шапочку надо снимать когда играют любой гимн , всех под одну гребенку не гребут
+3
-5
-2
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Биатлонная зима
Крутой финиш🎿
+6
-2
+4
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Olga.t
У Смольского размер ноги больше, поэтому носок ботинка впереди)
Что прописано в биатлонных правилах про сотые доли секунды?

Вспомнилась история с Юха Мието и последующим изменением правил в лыжных гонках.
+11
0
+11
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