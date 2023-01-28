«Так выглядят 5 тысячных секунды». СБР показал фотофиниш Серохвостова и Смольского

Российский биатлонист Даниил Серохвостов и белорус Антон Смольский финишировали с разницей в 0,005 секунды в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

По итогам фотофиниша Смольский занял в гонке второе место, Серохвостов – третье.

«Так выглядят 5 тысячных секунды», – написали в телеграм-канале Союза биатлонистов России, опубликовав снимок фотофиниша.

❄️ PARI Кубок Содружества. Латыпов выиграл гонку преследования, Смольский опередил Серохвостова на 0,005 секунды в борьбе за серебро