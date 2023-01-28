Даниил Серохвостов: «Планировал, что мы втроем доедем до финиша и уже там разберемся. Но Смольский сразу начал фигачить»

Теги сборная России сборная Беларуси Антон Смольский Даниил Серохвостов Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где он стал третьим.

Победу одержал Эдуард Латыпов, второе место занял белорус Антон Смольский.

«Я планировал, что мы втроем доедем до финиша и там разберемся уже. Но Антон сразу начал фигачить – я не знаю, как это еще назвать. Он сразу уехал в точку. Я не успевал подхватывать.

На втором подъеме Антон подсел и уже я вышел натягивать, потому что Карим уже отцепился, а если мы его до финиша довезем, то он может вторым стать.

В первом подъеме решил подсбавить, потому что ждал, что ключевым станет второй. На втором подъеме за пару движений сократил дистанцию и уже сидел за Смольским.

Я знал, что Антон не самый быстрый финишер, но все равно сильный спортсмен. У меня была тактика просидеть за ним и занять внутренний коридор. Но он туда выскочил, поэтому мне пришлось по дальнему радиусу обгонять его. Ну и немного не хватило. Я чувствовал, что его накатываю и знал, что разножка будет решать.

У него ноги длиннее? Каким родился, это к папе и маме уже претензии», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ». 

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6 комментариев

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Ftul
Не люблю я этих карликов :латип,Чудов,серохвось
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Матвей Суицидин
Серый в створе частенько проигрывает, не хватает габаритов. Надо на подъемах уходить. Но здесь совсем чуть чуть не хватило. Замешкался при перестроении.
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тоторо
антону просто повезло с размером ноги ) эх данечка обняли и приподняли тебя! не вешай нос!
+2
0
+2
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starichok77
не жди последних метров, если "были силы" рви и отрывайся!
+4
0
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Luna02
Возможно,где-то ждал Карима,а если были силы,то,может,нужно было постараться убегать.
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Bdv68
Играл и не отгадал ни одной буквы ☝️
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