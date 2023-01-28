Даниил Серохвостов: «Планировал, что мы втроем доедем до финиша и уже там разберемся. Но Смольский сразу начал фигачить»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где он стал третьим.

Победу одержал , второе место занял белорус .

«Я планировал, что мы втроем доедем до финиша и там разберемся уже. Но Антон сразу начал фигачить – я не знаю, как это еще назвать. Он сразу уехал в точку. Я не успевал подхватывать.

На втором подъеме Антон подсел и уже я вышел натягивать, потому что Карим уже отцепился, а если мы его до финиша довезем, то он может вторым стать.

В первом подъеме решил подсбавить, потому что ждал, что ключевым станет второй. На втором подъеме за пару движений сократил дистанцию и уже сидел за Смольским.

Я знал, что Антон не самый быстрый финишер, но все равно сильный спортсмен. У меня была тактика просидеть за ним и занять внутренний коридор. Но он туда выскочил, поэтому мне пришлось по дальнему радиусу обгонять его. Ну и немного не хватило. Я чувствовал, что его накатываю и знал, что разножка будет решать.

У него ноги длиннее? Каким родился, это к папе и маме уже претензии», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».