Далин об отстранении российских биатлонистов: «Решения конгресса IBU от сентября остаются в силе»
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
В сентябре конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.
«Решения конгресса IBU от сентября остаются в силе. Вы можете найти их на сайте IBU, в протоколах конгрессов», – сказал Далин.
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