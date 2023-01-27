Далин об отстранении российских биатлонистов: «Решения конгресса IBU от сентября остаются в силе»

Президент Международного союза биатлонистов ( ) Олле Далин отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

В сентябре конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

«Решения конгресса IBU от сентября остаются в силе. Вы можете найти их на сайте IBU, в протоколах конгрессов», – сказал Далин.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?