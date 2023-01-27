Далин об отстранении российских биатлонистов: «Решения конгресса IBU от сентября остаются в силе»

Теги сборная России сборная России жен МОК IBU сборная Беларуси жен сборная Беларуси Олле Далин Биатлон

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

В сентябре конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

«Решения конгресса IBU от сентября остаются в силе. Вы можете найти их на сайте IBU, в протоколах конгрессов», – сказал Далин.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий ВВАЙ
Ответ Ксения Бьорндален
Яка сумна новина
)))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
Трусливые чинуши
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ксения Бьорндален
Яка сумна новина
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Логично. Вброс Баха не может отменить решение конгресса.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий