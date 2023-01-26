Наталья Гербулова: «Российские старты и мировые – это две разные величины. Каждый спортсмен, соревнуясь здесь, мечтает попасть на Кубок мира»

Российская биатлонистка Наталья Гербулова сравнила участие в международных и внутрироссийских соревнованиях.

– На Кубке мира сейчас есть Йоханнес Бо и все остальные, он постоянно привозит им большой отрыв. Можно ли сказать, что конкуренция на российских стартах сейчас интереснее, чем на Кубке мира?

– Не согласна. Кубок мира – это все равно Кубок мира. Российские старты и мировые – это две разные величины.

Каждый спортсмен, тренируясь и соревнуясь здесь, мечтает попасть на Кубок мира. Но я очень рада, что у нас есть такая альтернатива, что мы можем соревноваться сейчас на российских стартах, – сказала Гербулова.

А как там биатлон без России? Норвежцы топчут всех (17 побед из 18), Вирер и Виттоцци создали фото-шедевр, а наши все равно бегают