Наталья Гербулова: «Российские старты и мировые – это две разные величины. Каждый спортсмен, соревнуясь здесь, мечтает попасть на Кубок мира»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Наталья Гербулова Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Наталья Гербулова сравнила участие в международных и внутрироссийских соревнованиях.

– На Кубке мира сейчас есть Йоханнес Бо и все остальные, он постоянно привозит им большой отрыв. Можно ли сказать, что конкуренция на российских стартах сейчас интереснее, чем на Кубке мира?

– Не согласна. Кубок мира – это все равно Кубок мира. Российские старты и мировые – это две разные величины.

Каждый спортсмен, тренируясь и соревнуясь здесь, мечтает попасть на Кубок мира. Но я очень рада, что у нас есть такая альтернатива, что мы можем соревноваться сейчас на российских стартах, – сказала Гербулова.

А как там биатлон без России? Норвежцы топчут всех (17 побед из 18), Вирер и Виттоцци создали фото-шедевр, а наши все равно бегают

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8 комментариев

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тоторо
Ответ starichok77
неужели правда про общепит?
да она в подкасте говорила. не понимаю чем ей не нравилось бегать на кубке россии, любимый спорт, постоянно в движении ,еще и зп пусть небольшую но зарабатываешь, пошла баристой в кофейню( кода нибудь она поймет что совершила ошибку
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starichok77
Ответ тоторо
конечно рада, ты деньги зарабатываешь тут, иначе пришлось бы как сестре кайшевой идти в общепит работать
неужели правда про общепит?
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Да! Вспомнил её старт на КМ и просьбу - "уберите меня пожалуйста с Кубка Мира!" Не похоже было на сбывшуюся мечту. Я бы понял Наташу, если бы она выигрывала все гонки, или даже три через одну на КР, но пока она и на КР не айс:-(
натали всего лишь хорошая роллеристка что подтверждает уже 2ой год подряд, а на снегу бежит не очень, хотя были надежды после декабря где она неплоха ногами была, что есть прогресс в скорости, но увы, хватило ее формы только на декабрь, даже на кибу ей тяжело бы было быть в топ-3 рейтинга
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тоторо
конечно рада, ты деньги зарабатываешь тут, иначе пришлось бы как сестре кайшевой идти в общепит работать
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starichok77
Наташа, "это же не наш метод", не скрепно))
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Лжетрофеич
Ответ sav187
Остаётся только мечтать.
ждать
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sav187
Остаётся только мечтать.
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Andrey Novikov
Да! Вспомнил её старт на КМ и просьбу - "уберите меня пожалуйста с Кубка Мира!" Не похоже было на сбывшуюся мечту. Я бы понял Наташу, если бы она выигрывала все гонки, или даже три через одну на КР, но пока она и на КР не айс:-(
+3
0
+3
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