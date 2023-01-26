Наталья Гербулова: «Фотосессия для мужского журнала? Я на это не способна. В женщине должна быть загадка»

Теги сборная России жен Наталья Гербулова Биатлон

Российская биатлонистка Наталья Гербулова ответила на вопрос, могла бы она принять участие в откровенной фотосессии.

– У тебя немало фотосессий в соцсетях. Что они значат для тебя?

– Ничего особенного, фотосессии вообще происходят спонтанно, когда я приезжаю домой. У меня подружка – фотограф, она говорит: «Давай пофоткаемся», я говорю: «Давай».

Условно у меня есть час на это, я просто возьму у папы пиджак, пока он не видит, и в нем фотографируюсь. То есть без какой-либо особой подготовки проводим фотосессии.

Это тоже определенная терапия для меня, это помогает стать более уверенной в себе.

– А если мужской журнал предложит сняться в откровенной фотосессии, готова поучаствовать?

– Нет, я на это не способна. В женщине должна быть загадка. И мужчина у женщины должен быть один, – сказала Гербулова. 

«Фотосессии помогают раскрыться, стать уверенной в себе». Интервью с Натальей Гербуловой, ради которой стоит смотреть биатлон

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11 комментариев

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тоторо
Ответ starichok77
у Наташи внешность эффектнее Мироновой)
наташу хорошо нафотошопили просто) просто посмотрите на нее в кружочках в ТГ и на фотки с фотоссесий, 2 разные женщины. но миронова тоже на любитля,да. Вот Степанова красотка, но она не биатлонистка)
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starichok77
Ответ тоторо
мироновой предложите, та мне кажется с радостью
у Наташи внешность эффектнее Мироновой)
+3
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тоторо
мироновой предложите, та мне кажется с радостью
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тоторо
Ответ Доминик
"В женщине должна быть загадка" И поэтому она фотается топлесс ))
топлесс она не фоткалась не гони
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starichok77
однако у Гесснер и "загадка" получилась, и многодетная семья))
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OnlyDendy
Ответ Доминик
"В женщине должна быть загадка" И поэтому она фотается топлесс ))
Может она подумала, что это в стиле Гессенер, а не в стиле Медведевой
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Andrey Novikov
Вспомнил про студентку первого курса - никому! Выпускница - кому?!
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Iuasamotu
Состаришься в обнимку со своей загадкой и будешь жалеть в старости о том, что не провела лучшие годы в лучах своей девичьей красоты
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Доминик
"В женщине должна быть загадка"

И поэтому она фотается топлесс ))
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Анатолий К
Молодец, правильно сказала. Таких мужики берут в жены.
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Dinamik1
Губера позовите сниматься.За бабки он на все готов.
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