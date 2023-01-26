Наталья Гербулова: «Фотосессия для мужского журнала? Я на это не способна. В женщине должна быть загадка»

Российская биатлонистка ответила на вопрос, могла бы она принять участие в откровенной фотосессии.

– У тебя немало фотосессий в соцсетях. Что они значат для тебя?

– Ничего особенного, фотосессии вообще происходят спонтанно, когда я приезжаю домой. У меня подружка – фотограф, она говорит: «Давай пофоткаемся», я говорю: «Давай».

Условно у меня есть час на это, я просто возьму у папы пиджак, пока он не видит, и в нем фотографируюсь. То есть без какой-либо особой подготовки проводим фотосессии.

Это тоже определенная терапия для меня, это помогает стать более уверенной в себе.

– А если мужской журнал предложит сняться в откровенной фотосессии, готова поучаствовать?

– Нет, я на это не способна. В женщине должна быть загадка. И мужчина у женщины должен быть один, – сказала Гербулова.

«Фотосессии помогают раскрыться, стать уверенной в себе». Интервью с Натальей Гербуловой, ради которой стоит смотреть биатлон