Лариса Куклина: «Были планы завершить карьеру после Олимпиады. Но после такого плохого сезона сказала себе, что не хочу закончить так»

Российская биатлонистка рассказала, как пережила непопадание в состав сборной на .

– Когда ты поняла, что не выступишь на Олимпиаде-2022? И как ты с этим мирилась, как принимала?

– Да никак не приняла и до сих пор не смирилась. До сих пор и тяжесть внутри, и обида, что планировала – ничего не получилось. До сих пор это болезненное для меня чувство, плохое.

– А ты по телевизору смотрела Олимпиаду?

– Да, безусловно. Плакала – за наших девочек, за их медаль. У меня, помню, прям ком в горле был от радости, от счастья за девчонок.

– Что тебя еще держит в спорте?

– Тот сезон вообще не получился. Даже не хотела завершать свою спортивную карьеру на такой ноте.

– А подумывала?

– Да, конечно. Были планы, что после Олимпиады завершу карьеру. Но после такого плохого сезона самой себе сказала, что я просто не хочу так закончить.

Что к старому возвращаться, старое ворошить? Оно прошло. Надо пользоваться тем моментом, что есть на данном этапе, и брать плюсы от этого. Что было, мы уже не можем вернуть. Да, было плохо.

– Хорошо, что есть сейчас. Было бы хуже, если бы и сейчас ничего не было.

– Да. Получается, закончишь карьеру – и даже этого не было. А теперь хоть есть, что вспомнить.

– Сейчас все гонки до конца сезона выигрываешь и дальше что?

– Еще побегаем. Еще возраст позволяет – есть спортсменки, которые до 35 лет показывали хорошие результаты. Я не хочу говорить о завершении карьеры ни в коем случае, – сказала Куклина в эфире « ».