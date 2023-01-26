Лариса Куклина: «Первый тренер говорил, что мне генетически не заложено быть спортсменом, а все, что у меня есть – это характер»

Теги сборная России жен Кубок России Лариса Куклина Ирина Лещенко (Кривко) Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, как относится к серии побед на Кубке России и Кубке Содружества (4 победы подряд).

Как состояние сейчас?

 – На данный момент немножко уставшая.

Чувствуешь в себе силы, когда выходишь на старт: я здесь хозяйка, все у меня за спиной, я сейчас вам все покажу?

– Нет. Возможно, эта уверенность ушла с годами.

Мне написала подруга – Ирина Кривко, и когда я прочитала ее сообщение, я реально задумалась. Она написала: «Лара, такое в карьере не у каждого может случиться». Возможно, это успех или радость должна быть для меня самой. У нас здесь стартуют сильнейшие биатлонистки России, они все здесь. Я так подумала: возможно, да, это, наверное, запомнится – четыре победы подряд. Такое у меня было только в юниорском возрасте.

Внутренне я уверена в себе, но я не могу это сказать вслух. Даже взять вот эти старты, посмотреть всю аналитику: буквально один штраф допом – и я уже даже не в тройке. Это не принижение себя.

Когда выигрываешь 4 гонки подряд, какие могут быть сомнения?

– Возможно, подфартило, волна такая: здесь прошел габарит, там прошел.

Когда выходила на пасьют, даже слышала, что кто-то ставил ставки и говорил: не, сегодня уже нет. Но внутренне я все равно чувствовала, что я выиграю. Я знаю, что могу бороться, и я хочу быть лидером, я хочу выигрывать, но не могу этого сказать вслух.

Я часто вспоминаю слова своего первого тренера, который мне еще в детстве говорил, что я отношусь к тем, кому просто генетически не заложено быть спортсменом.

Он говорил: «Я на тебя смотрю и порой вообще не понимаю, откуда у тебя результаты, ты в техническом плане не сложена. И генетически никак не расположена – ни к этому виду спорта, ни к какому-либо другому. Единственное, что у тебя есть – это характер».

Я запомнила его слова: все, что есть – это характер, говорил: «Как далеко он тебя заведет, зависит уже от тебя», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

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4 комментария

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balamutt
Ответ TBFTT
Тренер правильно говорил.
вечное принижение, у тебя ничего не получится, куда ты высовываешься... как холопами были, так ими и остались навечно
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TBFTT
Тренер правильно говорил.
+3
-2
+1
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Пенчекряк
Ответ тоторо
что значит в генетическом плане? у нее родители косолапые что ли были?
По крайней мере не косые точно были.
+7
-1
+6
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тоторо
что значит в генетическом плане? у нее родители косолапые что ли были?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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