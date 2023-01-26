Лариса Куклина: «Первый тренер говорил, что мне генетически не заложено быть спортсменом, а все, что у меня есть – это характер»

Российская биатлонистка рассказала о том, как относится к серии побед на Кубке России и Кубке Содружества (4 победы подряд).

– Как состояние сейчас?

– На данный момент немножко уставшая.

– Чувствуешь в себе силы, когда выходишь на старт: я здесь хозяйка, все у меня за спиной, я сейчас вам все покажу?

– Нет. Возможно, эта уверенность ушла с годами.

Мне написала подруга – , и когда я прочитала ее сообщение, я реально задумалась. Она написала: «Лара, такое в карьере не у каждого может случиться». Возможно, это успех или радость должна быть для меня самой. У нас здесь стартуют сильнейшие биатлонистки России, они все здесь. Я так подумала: возможно, да, это, наверное, запомнится – четыре победы подряд. Такое у меня было только в юниорском возрасте.

Внутренне я уверена в себе, но я не могу это сказать вслух. Даже взять вот эти старты, посмотреть всю аналитику: буквально один штраф допом – и я уже даже не в тройке. Это не принижение себя.

– Когда выигрываешь 4 гонки подряд, какие могут быть сомнения?

– Возможно, подфартило, волна такая: здесь прошел габарит, там прошел.

Когда выходила на пасьют, даже слышала, что кто-то ставил ставки и говорил: не, сегодня уже нет. Но внутренне я все равно чувствовала, что я выиграю. Я знаю, что могу бороться, и я хочу быть лидером, я хочу выигрывать, но не могу этого сказать вслух.

Я часто вспоминаю слова своего первого тренера, который мне еще в детстве говорил, что я отношусь к тем, кому просто генетически не заложено быть спортсменом.

Он говорил: «Я на тебя смотрю и порой вообще не понимаю, откуда у тебя результаты, ты в техническом плане не сложена. И генетически никак не расположена – ни к этому виду спорта, ни к какому-либо другому. Единственное, что у тебя есть – это характер».

Я запомнила его слова: все, что есть – это характер, говорил: «Как далеко он тебя заведет, зависит уже от тебя», – сказала Куклина в эфире « ».